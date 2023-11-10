Кошелек — подарок хороший и нужный, но существует такое поверье, что его дарить нельзя. Давайте разберемся — правда это или нет.
Можно ли дарить кошелек: приметы и суеверия
Кошелек или портмоне — очень достойный и полезный подарок. К тому же в магазинах представлен огромный ассортимент аксессуаров как для женщин, так и для мужчин. Его без проблем можно подобрать по форме, цвету, материалу, количеству отделений и так далее.
Но при совершении покупки необходимо учесть некоторые правила, чтобы не навредить человеку. Существуют определенные приметы и суеверия о дарении кошелька:
- нельзя отдавать или передаривать собственный кошелек, потому что можно вместе с ним отдать и денежную удачу;
- не стоит дарить кошелек начальнику или директору, чтобы не привести к банкротству;
- человеку, имеющему финансовые проблемы, лучше выбрать другой вид подарка, чтобы не передать проблемы с деньгами.
И самое главное правило — ни в коем случае нельзя дарить пустой кошелек! В народе ходят суеверия, что иначе именинника ждут финансовые проблемы или даже полное отсутствие денег. Подарить пустой кошелек или сумку — к утечке денег и благосостояния из семьи.
Эта же примета касается и других вещей, предназначенных для хранения — сумок, рюкзаков, чемоданов или копилок.
Как правильно дарить кошелек, чтобы не навлечь беду
Чтобы избежать неприятностей, даже если вы не очень верите в приметы, положите в кошелек монетки или купюры. В сумку также можно положить сладости (к сладкой жизни), ручки или другие канцтовары (к успеху на работе) или денежный талисман.
Что положить в кошелек, чтобы он стал денежным талисманом:
- денежную купюру (желательно крупного номинала);
- один доллар — так называемый денежный магнит;
- китайскую монету;
- монеты с исторической ценностью (старинные деньги, памятные монеты);
- записи с денежными аффирмациями.
Как привлечь благополучие и деньги при дарении кошелька:
- дарите качественный, солидный кошелек, выбирайте добротную модель из натуральной кожи и с отличной фурнитурой. Недорогой аксессуар будет притягивать энергию бедности.
- будет хорошо, если аксессуар подарит богатый человек. Тогда и получателя подарка ждет благополучие.
- обязательно красиво упакуйте кошелек, чтобы наладить денежный поток. Не используйте целлофан для упаковки — по фен-шуй, он препятствует финансовым потокам.
Надеемся, наши советы, как правильно дарить кошелек, чтобы не навлечь беду, будут полезными и помогут выбрать и правильно подарить аксессуар для хранения денег.