Кошелек — подарок хороший и нужный, но существует такое поверье, что его дарить нельзя. Давайте разберемся — правда это или нет.

Можно ли дарить кошелек: приметы и суеверия

Кошелек или портмоне — очень достойный и полезный подарок. К тому же в магазинах представлен огромный ассортимент аксессуаров как для женщин, так и для мужчин. Его без проблем можно подобрать по форме, цвету, материалу, количеству отделений и так далее.

Но при совершении покупки необходимо учесть некоторые правила, чтобы не навредить человеку. Существуют определенные приметы и суеверия о дарении кошелька:

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нельзя отдавать или передаривать собственный кошелек, потому что можно вместе с ним отдать и денежную удачу;

не стоит дарить кошелек начальнику или директору, чтобы не привести к банкротству;

человеку, имеющему финансовые проблемы, лучше выбрать другой вид подарка, чтобы не передать проблемы с деньгами.

И самое главное правило — ни в коем случае нельзя дарить пустой кошелек! В народе ходят суеверия, что иначе именинника ждут финансовые проблемы или даже полное отсутствие денег. Подарить пустой кошелек или сумку — к утечке денег и благосостояния из семьи.

Эта же примета касается и других вещей, предназначенных для хранения — сумок, рюкзаков, чемоданов или копилок.

Как правильно дарить кошелек, чтобы не навлечь беду

Чтобы избежать неприятностей, даже если вы не очень верите в приметы, положите в кошелек монетки или купюры. В сумку также можно положить сладости (к сладкой жизни), ручки или другие канцтовары (к успеху на работе) или денежный талисман.

Что положить в кошелек, чтобы он стал денежным талисманом:

денежную купюру (желательно крупного номинала); один доллар — так называемый денежный магнит; китайскую монету; монеты с исторической ценностью (старинные деньги, памятные монеты); записи с денежными аффирмациями.

Как привлечь благополучие и деньги при дарении кошелька:

дарите качественный, солидный кошелек, выбирайте добротную модель из натуральной кожи и с отличной фурнитурой. Недорогой аксессуар будет притягивать энергию бедности.

будет хорошо, если аксессуар подарит богатый человек. Тогда и получателя подарка ждет благополучие.

обязательно красиво упакуйте кошелек, чтобы наладить денежный поток. Не используйте целлофан для упаковки — по фен-шуй, он препятствует финансовым потокам.

Надеемся, наши советы, как правильно дарить кошелек, чтобы не навлечь беду, будут полезными и помогут выбрать и правильно подарить аксессуар для хранения денег.