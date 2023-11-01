Афірмації на гроші: які фрази притягують достаток

Афірмація – це позитивна ствердна фраза, яка використовується для створення спеціального психологічного настрою. Щоденне проговорення афірмацій закріплює певний образ чи установку в підсвідомості людини.

Такі короткі фрази використовуються для особистого розвитку та досягнення певних цілей. Афірмації допомагають повірити в себе, власні сили, змінюють думки та стан людини.

Неабиякий попит мають афірмації на залучення грошей.

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Афірмації на гроші

Спеціальні фрази, афірмації на гроші, при постійному повторюванні здатні запрограмувати підсвідомість людини на достаток та багатство. Вони допоможуть позбутися внутрішніх блоків та страхів, які заважають надходженню багатства. Розберімося, які фрази притягують достаток.

Афірмації на залучення грошей

Я живу в багатстві та достатку;

Я отримую гроші легко та без перешкод;

Я живу в добробуті, мені всього вистачає;

Я гідний всього якнайкращого за правом народження;

Гроші завжди приходять до мене вчасно і тоді, коли вони мені потрібні;

Гроші приходять до мене через улюблену справу та улюблену роботу;

Гроші — це світла та добра енергія, і вона працює мені на благо;

Я з щедрістю ділюся благами та знаю, що отримаю натомість набагато більше;

Я бажаю кожній людині добробуту, процвітання та багатства;

Я магніт для грошей, а гроші – магніт для мене;

З кожним днем я стаю все багатшим і багатшим;

Мені вистачає грошей на всі мої потреби, мрії та бажання;

Удача та успіх завжди супроводжують мене;

Я отримую задоволення від грошей щодня;

Я відчуваю себе найбагатшою людиною;

Я можу собі все дозволити, легко здійснюю всі свої мрії та бажання;

Кількість моїх грошей постійно зростає;

Мої фінансові ресурси постійно збільшуються;

Я люблю себе і дозволяю собі бути багатим.

Як працювати з афірмаціями на гроші

Для того, щоб афірмації на залучення грошей працювали, зробіть наступні дії:

Візьміть листочок та напишіть афірмації на гроші; Обирайте ті фрази, які вам найбільше відгукуються; Пишіть афірмації у теперішньому часі (як факт, що вже відбувся) та без частки “не”; Наповніть кожну фразу своїм бажанням, енергією та наміром; Афірмації мають стосуватися тільки особисто вас; Проговорюйте позитивні фрази вранці після пробудження, ввечері перед сном, в будь-який зручний для вас час (на прогулянці, в спортзалі, стоячи в черзі або перебуваючи в транспорті тощо); Дуже добре проговорювати афірмації вголос, стоячи перед дзеркалом.

Застосовуйте фрази на залучення грошей та багатства якомога частіше. Доти, поки ваше мислення не зміниться й ви не почнете мислити та жити згідно з цими магічними фразами.

Повторюйте афірмації на залучення грошей та спостерігайте за позитивними змінами в житті.