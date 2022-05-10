Прасування багатьом людям не приносить задоволення і якщо можна його уникнути, це роблять. Ми зібрали кілька порад, які допоможуть не прасувати одяг після прання.

Одяг із вовни та трикотажу варто віджимати в рушник. Такий спосіб допоможе зберегти структуру волокна та форму одягу. Після цього акуратно розкладіть річ на горизонтальній поверхні та дочекайтеся її висихання.

Рушники та постільну білизну бажано після того, як дістанете з машинки, струсити та розвісити так, щоб ніде не було складок. Щоб рушник чи простирадло не сповзли з мотузки, закріпіть кінчики прищіпками.

Щоб після прання не довелося прасувати сорочки, необхідно розвісити їх на плічка. Якщо вільних плічок немає, можна повісити на сушарку на рівні пахв.

Сушіння футболок відбувається так само як і сорочок – дістаємо з машинки, струшуємо і вішаємо на плічка.

Для того, щоб після прання не м’ялися штани, спідниці, джинси – їх потрібно чіпляти за пояс у розправленому вигляді.

Якщо ви використовуєте машинний віджим, то під час вибору режиму прання виставте його на мінімальну кількість. Чим вищими будуть обороти в барабана під час віджиму, тим більше складок буде на одязі. І намагайтеся не забивати машинку вщерть, залишайте для речей трохи простору.

Не віджимайте одяг і білизну руками. Після такого віджиму на тканині утворюються заломи, які потім так і висихають. Доведеться заново змочити річ і випрасувати.

Після того як речі або рушники з постільною білизною висохнуть, їх важливо правильно скласти, щоб вони не пом’ялися в шафі. Сорочки, футболки і тканини, що легко мнуться, варто залишити на плічках і просто повісити в шафу. А постільну білизну та рушники потрібно скласти так, щоб не було зайвих зморшок і заломів.