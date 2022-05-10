Глажка многим людям не приносит удовольствие и если можно избежать ее, это делают. Мы собрали несколько советов, которые помогут не гладить одежду после стирки.

Одежду из шерсти и трикотажа стоит отжимать в полотенце. Такой способ поможет сохранить структуру волокна и форму одежды. После этого аккуратно разложите вещь на горизонтальной поверхности и дождитесь ее высыхания.

Полотенца и постельное белье желательно после того, как достанете из машинки, встряхнуть и развесить так, чтобы нигде не было складок. Чтобы полотенце или простыни не сползли с веревки, закрепите кончики прищепками.

Чтобы после стирки не пришлось гладить рубашки, необходимо развесить их на плечики. Если свободных плечиков нет, можно повесить на сушилку на уровне подмышек.

Сушка футболок происходит точно так же как и рубашек – достаем из машинки, встряхиваем и вешаем на плечики.

Для того, чтобы после стирки не мялись брюки, юбки, джинсы – их необходимо цеплять за пояс в расправленном виде.

Если вы используете машинный отжим, то при выборе режима стирки выставьте его на минимальное количество. Чем выше оборот будет у барабана во время отжима, тем больше будет складок на одежде. И старайтесь не забивать машинку до отказа, а оставляйте для вещей немного пространства.

Не отжимайте одежду и белье руками. После такого отжима на ткани образуются заломы, которые потом так и высыхают. Придется заново смочить вещь и выгладить.

После того как вещи или полотенца с постельным бельем высохнут, их важно еще правильно сложить, чтобы они не помялись в шкафу. Рубашки, футболки и легко мнущиеся ткани стоит оставить на плечиках и просто повесить в шкаф. А постельное белье и полотенца нужно сложить так, чтобы не было лишних морщин и заломов.