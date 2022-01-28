Як працює AliExpress у китайський Новий рік 2022

Наближається китайський Новий рік, і багато модників і модниць поспішають отоваритися на AliExpress. На користувачів чекають знижки, різноманітні подарункові купони та сертифікати, безліч розпродажів та акцій, на яких можна круто заощадити. Але перед цим важливо знати, як саме працюватиме сервіс під час масштабного китайського свята.

Цьогоріч довгоочікуване дійство розпочнеться 1 лютого.

Святкування традиційно триває 16 днів, починаючи з китайського Нового року і закінчуючи Фестивалем ліхтарів. У 2022 році це з 31 січня до 15 лютого.

Відпочиватимуть китайці 7 днів: з 31 січня до 6 лютого.

Які наслідки це матиме для покупців?

Виробничі потужності, сховища та службові приміщення в Китаї закриті: люди веселяться та розважаються, тому на місці немає нікого, хто працював би на складі або навіть відповідав на повідомлення від клієнтів.

Так само роблять і банки, тимчасово припиняючи свою діяльність, тому для обробки будь-яких транзакцій потрібно більше часу, ніж зазвичай.

Поштові відділення, транспортні розв’язки та доставка не працюють, тому обробка замовлень займе набагато більше часу, ніж зазвичай.

Чи створить це проблему для шопінгу? Переживати не варто!

Що ж робити з покупками?

У разі відсутності на сторінці магазину робочого графіка у святкові вихідні не бійтеся написати продавцеві перед оформленням замовлення. Запитайте в нього: “Ви працюєте під час китайських новорічних свят? У вас є товар, що цікавить мене? Коли ви зможете надіслати посилку?”

Якщо ви вже оформили покупку, і продавець дав вам трек-номер посилки, але він не працює, вам доведеться чекати на закінчення новорічних свят.

Найголовніше – не хвилюйтеся! Щойно закінчиться китайський Новий рік, усі торгові процеси повернуться до звичного темпу!

Ваше замовлення може затриматися на кілька днів, а може, тижнів. Не варто сильно засмучуватися, на обробку та відправку товару піде більше часу, але в результаті ви отримаєте товари за майже мінімальною ціною.