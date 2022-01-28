Как работает AliExpress в китайский Новый год 2022

Приближается китайский Новый год, и многие модники и модницы спешат отовариться на AliExpress. Пользователей ждут скидки, различные подарочные купоны и сертификаты, множество распродаж и акций, на которых можно круто сэкономить. Но перед этим важно знать, как именно будет работать AliExpress во время масштабного китайского праздника.

В этом году долгожданное событие начнется 1 февраля.

Празднование традиционно длится 16 дней, начиная с кануна китайского Нового года и заканчивая Фестивалем фонарей. В 2022 году это с 31 января по 15 февраля.

Отдыхать китайцы будут 7 дней: с 31 января по 6 февраля.

Чем же это чревато для покупателей?

Производственные мощности, хранилища и служебные помещения в Китае закрыты: люди веселятся и развлекаются, поэтому на месте нет никого, кто работал бы на складе или даже отвечал на сообщения от клиентов.

Также поступают и банки, временно прекращая свою деятельность, поэтому для обработки любых денежных транзакций потребуется намного больше времени.

Отделения почты, транспортные развязки и доставка не работают, в связи с этим обработка заказов займет гораздо больше времени, чем обычно.

Создаст ли это проблему для шоппинга? Переживать не стоит!

Что же делать с покупками?

В случае отсутствия на страничке магазина рабочего графика в праздничные выходные не бойтесь написать продавцу перед оформлением заказа. Спросите у него: “Вы работаете во время китайских новогодних праздников? У вас есть интересующий меня товар? Когда вы сможете отправить посылку?”

Если вы уже оформили покупку, и продавец дал вам трек-номер посылки, но он не работает, вам придется ждать окончания новогодних праздников.

Самое главное — не волнуйтесь! Как только закончится китайский Новый год, все торговые процессы вернутся в нормальное русло!

Ваш заказ может задержаться на пару дней, а может, и недель. Не стоит сильно расстраиваться, на обработку и отправку товара уйдет больше времени, но в итоге вы получите заказ по минимальной цене.