AliExpress – це не один магазин, а маркетплейс, де продаються тисячі різноманітних речей. На сайті можна знайти одну й ту саму річ, проте за різними цінами та від різних продавців.

Щоб купити товари на AliExpress, достатньо витратити лише кілька хвилин вільного часу.

Спершу потрібно зареєструватися на сайті Aliexpress.

Для цього перейдіть у форму для реєстрації та заповніть усі дані. Після цього підтвердіть створення профілю покупця через код, що надійде вам у листі.

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Після реєстрації увійдіть у свій обліковий запис, ввівши електронну пошту та пароль.

Для цього перейдіть на сторінку авторизації та введіть необхідні дані.

Знайдіть необхідний товар.

На сайті Aliexpress представлена велика кількість різноманітних магазинів та товарів, тому ви можете обрати варіант, який задовольнить ваші потреби.

Для вибору декількох товарів додавайте їх до корзини, щоби потім оформити одне замовлення.

Коли бажаний товар буде знайдено, позначне необхідні параметри (розмір, колір, кількість тощо).

Обовʼязкового звертайте увагу на пункт доставки, як правило, вона безплатна, проте не завжди.

Перейдіть до оформлення замовлення.

Під кожним товаром є кнопка Купити зараз, натисніть на неї. Вас перекине на сторінку оформлення замовлення.

Заповніть адресу доставки.

На екрані зʼявиться сторінка покупки. Вам необхідно зазначити вашу точну адресу (країна, область, місто, вулиця та номер будинку). Дані слід вписувати англійською мовою.

Оберіть спосіб оплати.

При оформленні замовлення в Україну оптимальним варіантом буде оплата карткою. Натисніть Додати картку, вкажіть її реквізити та натисніть Підтвердити.

Ще раз перевірте інформацію про покупку та її вартість.

У розділі Склад замовлення ще раз перегляньте, скільки та за що ви платитимете. Якщо все правильно, натисніть кнопку Оформити замовлення.

Дочекайтеся отримання замовлення.

На AliExpress завжди вказується кінцева дата отримання замовлення. Вам також призначать трек-код (міжнародний поштовий ідентифікатор), за яким можна відстежити, де перебуває посилка.

Товар буде йти до вас близько 30-60 днів. Якщо впродовж вказаного часу посилка не прийшла, свої гроші ви можете повернути!

Які є способи оплати товарів на AliExpress?

Оплатити товари на можна декількома способами:

банківською картою Visa або MasterCard;

за допомогою електронних гаманців WebMoney, QIWI, PayPal;

готівковим розрахунком.

В Україні найпопулярніший спосіб оплати товарів з AliExpress – банківська карта. Щоби зробити платіж, досить вказати номер карти, термін дії та CVV-код.

Які є способи отримання посилок?

Зверніть увагу, що під час замовлення товарів з AliExpress в Україні багато продавців пропонують безоплатну доставку і безоплатне повернення. Щоб обрати такі товари, потрібно на головній сторінці під час пошуку підходящого варіанту поставити галочки Безоплатна доставка і Безоплатне повернення.

Під час замовлення товарів з AliExpress доставка в Україну здійснюється Укрпоштою й Новою поштою.

Нова пошта Глобал здійснює пряму доставку з Китаю. Щоби скористатися послугами компанії, потрібно під час оформлення замовлення обрати перевізника AliExpress Standard Shipping і вказати відповідне відділення поруч із вашим домом або роботою.

Якщо доставка здійснюється Укрпоштою, необхідно написати продавцеві через опцію Contact now і попросити, щоби вантаж був відправлений за допомогою E-packet China Post. Повідомлення потрібно написати англійською мовою (для цього можна скористатися сервісом Google translate).

Мито за товари з AliExpress

Розмитнення товарів з AliExpress в Україні буде залежати від їх кінцевої вартості в одній посилці. Якщо ви замовляєте недорогі товари, на пару десятків доларів, то хвилюватися не варто. Інша справа, якщо ви замовили щось дороге.

Існує три варіанти розмитнення:

Митниця отримала вашу посилку до €150 – додатково нічого платити не потрібно.

– додатково нічого платити не потрібно. Посилка €100-150 – 20% ПДВ, нараховується на суму, яка перевищує ліміт в €100.

– 20% ПДВ, нараховується на суму, яка перевищує ліміт в €100. Посилка вартістю понад €150 – 20% ПДВ + 10% мито на суму, яка вище ліміту в €150.

Щоб уникнути сплати мита:

замовляйте товари вартістю до €100;

не замовляйте велику кількість однакових товарних позицій (адже без мита завозяться лише товари для особистого, а не комерційного використання);

оформляйте, якщо є необхідність, декілька посилок вагою до 30 кг і вартістю до 100 євро;

замовляйте однакові або схожі товари із проміжком понад два тижні, щоби вони не потрапили під митний контроль.

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