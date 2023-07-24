Часто білизна після прання може неприємно пахнути. Це відбувається навіть тоді, коли ви висушили й випрали одяг кілька разів поспіль. Цей специфічний запах може виникнути через безліч причин: стару шафу, брудну пральну машину, меблі й т. д. Як позбутися від затхлого запаху речей в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Як позбутися затхлого запаху речей і чому він з’являється

Часто неприємний запах йде від старих меблів або оздоблення, якщо вони переїжджають у нову квартиру. Також причинами можуть бути давній ремонт або дерев’яні меблі, які відволожилися. Ще одна поширена причина – пил, пліснява.

А якщо у вашому будинку волого і немає гарної вентиляції – затхлість відчуватимете постійно.

Часто господині також стикаються з цією проблемою через те, що після прання не досушують одяг, а прибирають його одразу до шафи.

Як позбутися затхлого запаху речей: покрокова інструкція