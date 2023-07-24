Часто білизна після прання може неприємно пахнути. Це відбувається навіть тоді, коли ви висушили й випрали одяг кілька разів поспіль. Цей специфічний запах може виникнути через безліч причин: стару шафу, брудну пральну машину, меблі й т. д. Як позбутися від затхлого запаху речей в домашніх умовах – читайте в матеріалі.
Як позбутися затхлого запаху речей і чому він з’являється
Часто неприємний запах йде від старих меблів або оздоблення, якщо вони переїжджають у нову квартиру. Також причинами можуть бути давній ремонт або дерев’яні меблі, які відволожилися. Ще одна поширена причина – пил, пліснява.
А якщо у вашому будинку волого і немає гарної вентиляції – затхлість відчуватимете постійно.
Часто господині також стикаються з цією проблемою через те, що після прання не досушують одяг, а прибирають його одразу до шафи.
Як позбутися затхлого запаху речей: покрокова інструкція
- Переберіть білизну та виперіть речі заново. Особливо це стосується того одягу, який припадає пилом у шафі довгий час.
- Подбайте про те, щоб у квартирі була гарна вентиляція.
- Під час прання додайте разом із порошком у пральну машину склянку оцту. Якщо речі пахнуть дуже сильно, можна перед пранням замочити їх у розчині води та оцту у пропорції 1:1. Такий спосіб допоможе вивести не лише затхлість, а й інші неприємні аромати.
- Почистьте пральну машинку. Потрібно обов’язково протерти гумову манжету, перевірити її на наявність цвілі та прибрати дрібне сміття. Промийте також лоток для прального порошку. Можливо, варто провести повне чищення машинки від бруду.
- Зробіть зручну систему зберігання. Якщо у вас багато одягу, вам варто подумати про реорганізацію зберігання. Наприклад, сезонний одяг, який ви не носите наразі, можна прибрати у вакуумні пакети – вони врятують його від вогкості і не займатимуть багато місця у квартирі.
- Не зберігайте чисту білизну разом із брудною. Для забрудненого одягу купіть великий кошик.
- Зробіть генеральне прибирання у квартирі. Важливо протерти шафу і дати їй просохнути.