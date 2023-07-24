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Как избавиться от затхлого запаха вещей раз и навсегда: пошаговая инструкция

24 июля 2023, 11:24
Анна Голишевская редактор ленты
Одяг
Источник: Unsplash

Часто белье после стирки может неприятно пахнуть. Даже тогда, когда вы высушили и постирали одежду несколько раз подряд. Этот специфический запах может возникнуть из-за множества причин: старого шкафа, грязной стиральной машины, отсыревшей мебели и т. д. Как избавиться от затхлого запаха вещей в домашних условиях – читайте в материале.

Как избавиться от затхлого запаха вещей и почему он появляется

Часто неприятный запах исходит от старой мебели или отделки, если она переезжает в новую квартиру. Также причинами могут быть давний ремонт или отсыревшая деревянная мебель. Еще одна распространенная причина – пыль, плесень.

А если в вашем доме влажно и при этом нет хорошей вентиляции – затхлость будете чувствовать постоянно.

Часто хозяйки также сталкиваются с этой проблемой из-за того, что после стирки не досушивают одежду, а убирают ее сразу в шкаф.

Как избавиться от затхлого запаха вещей: пошаговая инструкция

  1. Переберите белье и постирайте вещи заново. Особенно это касается той одежды, которая пылится в шкафу долгое время.
  2. Позаботьтесь о том, чтобы в квартире была хорошая вентиляция.
  3. При стирке добавьте вместе с порошком в стиральную машину стакан уксуса. Если вещи пахнут очень сильно, можно перед стиркой замочить их в растворе воды и уксуса в пропорции 1:1. Такой способ поможет вывести не только затхлость, но и другие неприятные ароматы.
  4. Почистите стиральную машинку. Нужно обязательно протереть резиновую манжету, проверить ее на наличие плесени и убрать мелкий мусор. Промойте также лоток для стирального порошка. Возможно, стоит провести полную чистку машинки от грязи.
  5. Сделайте удобную систему хранения. Если у вас очень много одежды, вам стоит подумать об реорганизации хранения. Например, сезонную одежду, которую вы не носите в данный момент, можно убрать в вакуумные пакеты — они спасут ее от сырости и не будут занимать много места в квартире.
  6. Не храните чистое белье вместе с грязным. Для испачканной одежды купите большую корзину.
  7. Сделайте генеральную уборку в квартире. При этом важно протереть шкаф и дать ему просохнуть.
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