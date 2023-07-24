Часто белье после стирки может неприятно пахнуть. Даже тогда, когда вы высушили и постирали одежду несколько раз подряд. Этот специфический запах может возникнуть из-за множества причин: старого шкафа, грязной стиральной машины, отсыревшей мебели и т. д. Как избавиться от затхлого запаха вещей в домашних условиях – читайте в материале.
Как избавиться от затхлого запаха вещей и почему он появляется
Часто неприятный запах исходит от старой мебели или отделки, если она переезжает в новую квартиру. Также причинами могут быть давний ремонт или отсыревшая деревянная мебель. Еще одна распространенная причина – пыль, плесень.
А если в вашем доме влажно и при этом нет хорошей вентиляции – затхлость будете чувствовать постоянно.
Часто хозяйки также сталкиваются с этой проблемой из-за того, что после стирки не досушивают одежду, а убирают ее сразу в шкаф.
Как избавиться от затхлого запаха вещей: пошаговая инструкция
- Переберите белье и постирайте вещи заново. Особенно это касается той одежды, которая пылится в шкафу долгое время.
- Позаботьтесь о том, чтобы в квартире была хорошая вентиляция.
- При стирке добавьте вместе с порошком в стиральную машину стакан уксуса. Если вещи пахнут очень сильно, можно перед стиркой замочить их в растворе воды и уксуса в пропорции 1:1. Такой способ поможет вывести не только затхлость, но и другие неприятные ароматы.
- Почистите стиральную машинку. Нужно обязательно протереть резиновую манжету, проверить ее на наличие плесени и убрать мелкий мусор. Промойте также лоток для стирального порошка. Возможно, стоит провести полную чистку машинки от грязи.
- Сделайте удобную систему хранения. Если у вас очень много одежды, вам стоит подумать об реорганизации хранения. Например, сезонную одежду, которую вы не носите в данный момент, можно убрать в вакуумные пакеты — они спасут ее от сырости и не будут занимать много места в квартире.
- Не храните чистое белье вместе с грязным. Для испачканной одежды купите большую корзину.
- Сделайте генеральную уборку в квартире. При этом важно протереть шкаф и дать ему просохнуть.