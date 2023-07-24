Часто белье после стирки может неприятно пахнуть. Даже тогда, когда вы высушили и постирали одежду несколько раз подряд. Этот специфический запах может возникнуть из-за множества причин: старого шкафа, грязной стиральной машины, отсыревшей мебели и т. д. Как избавиться от затхлого запаха вещей в домашних условиях – читайте в материале.

Как избавиться от затхлого запаха вещей и почему он появляется

Часто неприятный запах исходит от старой мебели или отделки, если она переезжает в новую квартиру. Также причинами могут быть давний ремонт или отсыревшая деревянная мебель. Еще одна распространенная причина – пыль, плесень.

А если в вашем доме влажно и при этом нет хорошей вентиляции – затхлость будете чувствовать постоянно.

Часто хозяйки также сталкиваются с этой проблемой из-за того, что после стирки не досушивают одежду, а убирают ее сразу в шкаф.

Как избавиться от затхлого запаха вещей: пошаговая инструкция