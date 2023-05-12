У ванній кімнаті з часом може зʼявитися специфічний запах вогкості та затхлості. Для таких випадків є безліч методів, які допоможуть позбутися цих неприємних моментів.

Факти ICTV розповідають, як прибрати запах вогкості у ванній.

Як позбутися запаху вогкості у ванній

Харчова сода

Найкращою альтернативою хімічним засобам є харчова сода.

Насипте 3 столових ложки харчової соди у злив і залийте оцтом. Закрийте пробкою, щоб реакція цих речовин залишилася всередині. Залиште на годину, а згодом промийте водою.

Розчин хлору

Причиною неприємного запаху може бути цвіль. Для того, щоб її позбутися, потрібно протерти поверхні розчином хлору. Обовʼязково перед процедурою надягайте захисний одяг.

Перевірте вентиляцію

Щоб уникнути появи затхлого запаху, потрібно регулярно очищувати вентиляційні ходи.

Протирайте решітки і не зачиняйте двері у ванну, коли не використовуєте її.

Перевірте сифон

Однією із найпоширеніших причин неприємного запаху є несправний сифон. Це пристрій, що має вигляд зігнутої труби. Він не дає каналізаційним газам проникнути в квартиру.

Тож, якщо зʼявився специфічний запах, розберіть сифон і помийте всі деталі.