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Как убрать запах сырости в ванной – 4 полезных совета

12 мая 2023, 20:00
Асоян Карина редактор ленты
убрать запах сырости в ванной
Источник: Unsplash

В ванной комнате со временем может появиться специфический запах сырости и затхлости. Для таких случаев существует множество методов, которые помогут избавиться от этих неприятных моментов.

Факты ICTV рассказывают, как убрать запах сырости в ванной.

Как убрать запах сырости в ванной

Пищевая сода

Лучшей альтернативой химическим средствам является пищевая сода.

  1. Насыпьте 3 столовых ложки пищевой соды в слив и залейте уксусом.
  2. Закройте пробкой, чтобы реакция этих веществ осталась внутри.
  3. Оставьте на час, а после промойте водой.

Раствор хлора

Причиной неприятного запаха может быть плесень. Для того, чтобы от нее избавиться, нужно протереть поверхности раствором хлора. Обязательно перед процедурой надевайте защитную одежду.

Проверьте вентиляцию

Чтобы избежать появления затхлого запаха, нужно регулярно очищать вентиляционные ходы.

Протирайте решетки и не закрывайте дверь в ванную, когда не используете ее.

Проверьте сифон

Одной из самых распространенных причин неприятного запаха является неисправный сифон. Это устройство, имеющее вид изогнутой трубы. Оно не дает канализационным газам проникнуть в квартиру.

Поэтому, если появился специфический запах, разберите сифон и помойте все детали.

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