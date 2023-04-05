Запах старості в будинках є поширеною проблемою. Причини можуть бути різні: старі меблі чи давня підлога, прорив водопостачання, грибкові ураження, погано просушені речі в шафах тощо.

Звичайне прибирання не завжди допомагає усунути запах старості.

Як прибрати запах старості в квартирі, розповідають Факти ICTV.

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Як прибрати запах старості в квартирі

Спершу потрібно виявити джерело неприємного запаху і позбутися його. Особливо зверніть увагу на стару білизну, меблі та одяг.

Не використовуйте освіжувачі для повітря. Вони усунуть запах лише частково. До того ж, спреї мають токсичний склад і завдають шкоди людському організму.

Ретельно промийте всі місця в квартирі, особливо важкодоступні.

Засоби для усунення запаху старості

Оцет

Змішайте дві ложки оцту і склянку води. Змочіть у розчині ганчірку або губку. Протріть усі поверхні та місця в приміщенні. Надто дерев’яні. Повторіть процедуру через тиждень

Марганцівка

Засіб з марганцівкою підходить для темних меблів.

Протріть меблі та інші дерев’яні поверхні розчином марганцівки. Повторіть процедуру через тиждень.

Лимонна кислота й оцет

Цей метод підійде для обробки м’яких меблів.

Змішайте одну чайну ложку лимонної кислоти, чайну ложку оцту, дві склянки води й одну столову ложку будь-якого мийного засобу. Вам потрібна піна цього розчину. Нанесіть її за допомогою губки на меблі. Залиште на 2 години. Після цього очистіть поверхню щіткою і водою.

А щоб закріпити результат і уникнути повернення запаху, використовуйте такі поради:

Цитрусова шкірка і цедра

Розкладіть по всій квартирі цитрусову шкірку і цедру. Особливо варто зробити це у важкодоступних місцях і щілинах.

Кава

Розкладіть мелену каву або у зернах в усіх кутках квартири.

Сода або лимонна кислота

Помістіть соду або лимонну кислоту в маленькі посудини та розташуйте у різних місцях квартири.

Оцет та ефірна олія