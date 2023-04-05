Запах старості в будинках є поширеною проблемою. Причини можуть бути різні: старі меблі чи давня підлога, прорив водопостачання, грибкові ураження, погано просушені речі в шафах тощо.
Звичайне прибирання не завжди допомагає усунути запах старості.
Як прибрати запах старості в квартирі, розповідають Факти ICTV.
Як прибрати запах старості в квартирі
- Спершу потрібно виявити джерело неприємного запаху і позбутися його. Особливо зверніть увагу на стару білизну, меблі та одяг.
- Не використовуйте освіжувачі для повітря. Вони усунуть запах лише частково. До того ж, спреї мають токсичний склад і завдають шкоди людському організму.
- Ретельно промийте всі місця в квартирі, особливо важкодоступні.
Засоби для усунення запаху старості
Оцет
- Змішайте дві ложки оцту і склянку води.
- Змочіть у розчині ганчірку або губку.
- Протріть усі поверхні та місця в приміщенні. Надто дерев’яні.
- Повторіть процедуру через тиждень
Марганцівка
Засіб з марганцівкою підходить для темних меблів.
- Протріть меблі та інші дерев’яні поверхні розчином марганцівки.
- Повторіть процедуру через тиждень.
Лимонна кислота й оцет
Цей метод підійде для обробки м’яких меблів.
- Змішайте одну чайну ложку лимонної кислоти, чайну ложку оцту, дві склянки води й одну столову ложку будь-якого мийного засобу.
- Вам потрібна піна цього розчину. Нанесіть її за допомогою губки на меблі.
- Залиште на 2 години.
- Після цього очистіть поверхню щіткою і водою.
А щоб закріпити результат і уникнути повернення запаху, використовуйте такі поради:
Цитрусова шкірка і цедра
Розкладіть по всій квартирі цитрусову шкірку і цедру. Особливо варто зробити це у важкодоступних місцях і щілинах.
Кава
Розкладіть мелену каву або у зернах в усіх кутках квартири.
Сода або лимонна кислота
Помістіть соду або лимонну кислоту в маленькі посудини та розташуйте у різних місцях квартири.
Оцет та ефірна олія
- Змішайте оцет, теплу воду 1:1.
- Додайте будь-яку ефірну олію.
- Обробіть поверхні, які виділяють старий запах.