Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Лайфхаки

Як прибрати запах старості в квартирі: найкращі способи в домашніх умовах

5 Квітня 2023, 13:16
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
Як позбутися запаху старості
Джерело: Unsplash

Запах старості в будинках є поширеною проблемою. Причини можуть бути різні: старі меблі чи давня підлога, прорив водопостачання, грибкові ураження, погано просушені речі в шафах тощо.

Звичайне прибирання не завжди допомагає усунути запах старості.

Як прибрати запах старості в квартирі, розповідають Факти ICTV.

Зараз дивляться

Як прибрати запах старості в квартирі

  • Спершу потрібно виявити джерело неприємного запаху і позбутися його. Особливо зверніть увагу на стару білизну, меблі та одяг.
  • Не використовуйте освіжувачі для повітря. Вони усунуть запах лише частково. До того ж, спреї мають токсичний склад і завдають шкоди людському організму.
  • Ретельно промийте всі місця в квартирі, особливо важкодоступні.

Засоби для усунення запаху старості

Оцет

  1. Змішайте дві ложки оцту і склянку води.
  2. Змочіть у розчині ганчірку або губку.
  3. Протріть усі поверхні та місця в приміщенні. Надто дерев’яні.
  4. Повторіть процедуру через тиждень

Марганцівка

Засіб з марганцівкою підходить для темних меблів.

  1. Протріть меблі та інші дерев’яні поверхні розчином марганцівки.
  2. Повторіть процедуру через тиждень.

Лимонна кислота й оцет

Цей метод підійде для обробки м’яких меблів.

  1. Змішайте одну чайну ложку лимонної кислоти, чайну ложку оцту, дві склянки води й одну столову ложку будь-якого мийного засобу.
  2. Вам потрібна піна цього розчину. Нанесіть її за допомогою губки на меблі.
  3. Залиште на 2 години.
  4. Після цього очистіть поверхню щіткою і водою.

А щоб закріпити результат і уникнути повернення запаху, використовуйте такі поради:

Цитрусова шкірка і цедра

Розкладіть по всій квартирі цитрусову шкірку і цедру. Особливо варто зробити це у важкодоступних місцях і щілинах.

Кава

Розкладіть мелену каву або у зернах в усіх кутках квартири.

Сода або лимонна кислота

Помістіть соду або лимонну кислоту в маленькі посудини та розташуйте у різних місцях квартири.

Оцет та ефірна олія

  1. Змішайте оцет, теплу воду 1:1.
  2. Додайте будь-яку ефірну олію.
  3. Обробіть поверхні, які виділяють старий запах.
Читайте також:
как убрать запах в холодильникеНеприємний запах з холодильника: чому зʼявляється сморід та як позбутися від нього

Теги
Дім Поради
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь