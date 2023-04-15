Запах сечі є специфічним і неприємним. Він дуже в’їдається у стіни, плитку та меблі. Вивести такий аромат важко, але можливо.
Як позбутися запаху людської сечі в кімнаті, розповідають Факти ICTV.
Як позбутися запаху сечі людини в кімнаті
Оцет
Змішайте оцет із водою у пропорціях 1:4 (оцту 1 частина, води 4) та помийте всю підлогу. Також цим розчином можна протерти поверхні меблів.
Лимонний сік
Цей спосіб підійде для м’яких меблів – таких, як диван.
Вичавіть сік з лимона й обробіть ним поверхні.
Сода та перекис водню
- Змішайте соду і перекис водню у пропорціях 1:2.
- Додайте кілька крапель яблучного оцту і змішайте.
- Обробіть розчином поверхні.
Мийний засіб
Будь-який мийний засіб змішайте з водою і утворіть піну. Після цього обробіть всі поверхні.
Медичний спирт
Змочіть ганчірку медичним спиртом і обробіть потрібні поверхні. Залиште так на 30 хвилин. Після цього промийте водою.
Також за стійкого запаху сечі можна використати хлорний розчин.