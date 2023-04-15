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Як позбутися запаху сечі людини в кімнаті: дієві способи

15 Квітня 2023, 15:15
Асоян Каріна редакторка стрічки
Як прибрати запах сечі людини
Джерело: Unsplash

Запах сечі є специфічним і неприємним. Він дуже в’їдається у стіни, плитку та меблі. Вивести такий аромат важко, але можливо.

Як позбутися запаху людської сечі в кімнаті, розповідають Факти ICTV.

Як позбутися запаху сечі людини в кімнаті

Оцет

Змішайте оцет із водою у пропорціях 1:4 (оцту 1 частина, води 4) та помийте всю підлогу. Також цим розчином можна протерти поверхні меблів.

Лимонний сік

Цей спосіб підійде для м’яких меблів таких, як диван.

Вичавіть сік з лимона й обробіть ним поверхні.

Сода та перекис водню

  1. Змішайте соду і перекис водню у пропорціях 1:2.
  2. Додайте кілька крапель яблучного оцту і змішайте.
  3. Обробіть розчином поверхні.

Мийний засіб

Будь-який мийний засіб змішайте з водою і утворіть піну. Після цього обробіть всі поверхні.

Медичний спирт

Змочіть ганчірку медичним спиртом і обробіть потрібні поверхні. Залиште так на 30 хвилин. Після цього промийте водою.

Також за стійкого запаху сечі можна використати хлорний розчин.

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