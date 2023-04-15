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Как убрать запах мочи человека в комнате: действенные способы

15 апреля 2023, 15:15
Асоян Карина редактор ленты
Як прибрати запах сечі людини
Источник: Unsplash

Запах мочи является специфическим и неприятным. Он сильно въедается в стены, плитку и мебель. Вывести такой аромат трудно, но возможно.

Как убрать запах человеческой мочи в комнате, рассказывают Факты ICTV.

Как избавиться от запаха мочи человека в комнате

Уксус

Смешайте уксус с водой в пропорциях 1:4 (уксуса 1 часть, воды 4) и помойте весь пол. Также этим раствором можно протереть поверхности мебели.

Лимонный сок

Этот способ подойдет для мягкой мебели такой, как диван.

Выжмите сок из лимона и обработайте им поверхности.

Сода и перекись водорода

  1. Смешайте соду и перекись водорода в пропорциях 1:2.
  2. Добавьте несколько капель яблочного уксуса и смешайте.
  3. Обработайте раствором поверхности.

Моющее средство

Любое моющее средство смешайте с водой и образуйте пену. После этого обработайте все поверхности.

Медицинский спирт

Смочите тряпку медицинским спиртом и обработайте нужные поверхности. Оставьте в таком состоянии на 30 минут. После этого промойте водой.

Также при стойком запахе мочи можно использовать хлорный раствор.

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