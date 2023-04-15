Запах мочи является специфическим и неприятным. Он сильно въедается в стены, плитку и мебель. Вывести такой аромат трудно, но возможно.
Как убрать запах человеческой мочи в комнате, рассказывают Факты ICTV.
Как избавиться от запаха мочи человека в комнате
Уксус
Смешайте уксус с водой в пропорциях 1:4 (уксуса 1 часть, воды 4) и помойте весь пол. Также этим раствором можно протереть поверхности мебели.
Лимонный сок
Этот способ подойдет для мягкой мебели – такой, как диван.
Выжмите сок из лимона и обработайте им поверхности.
Сода и перекись водорода
- Смешайте соду и перекись водорода в пропорциях 1:2.
- Добавьте несколько капель яблочного уксуса и смешайте.
- Обработайте раствором поверхности.
Моющее средство
Любое моющее средство смешайте с водой и образуйте пену. После этого обработайте все поверхности.
Медицинский спирт
Смочите тряпку медицинским спиртом и обработайте нужные поверхности. Оставьте в таком состоянии на 30 минут. После этого промойте водой.
Также при стойком запахе мочи можно использовать хлорный раствор.