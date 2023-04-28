Зазвичай проблема смороду в холодильнику вирішується досить просто – утилізацією зіпсованого продукту, прибиранням та провітрюванням. Чого не скажеш про м’ясо, яке протухло. Цей сморід вважається найстійкішим. Тож як прибрати з холодильника запах протухлого м’яса – лайфхаки на Фактах ICTV.

Які засоби та способи допоможуть позбутися від трупного запаху в холодильнику та покрокова інструкція – далі.

По-перше, варто зазначити, що прибрати з холодильника запах протухлого м’яса дуже складно, але можливо. Джерелом запаху є бактерії, вони в’їдаються у пластик. Ці мікроорганізми розповсюджуються по всьому холодильнику і за його межі. Тож насамперед необхідно викинути не тільки зіпсоване м’ясо, а й інші продукти. Це не стосується харчів, які в пляшках або герметичному пакуванні – їх можна залишити.

Як правильно прибрати холодильник

Відкрутіть всі деталі та полиці холодильника, які можна від’єднати. Помийте холодильник та всі його деталі хімічними препаратами. Особливу увагу приділіть трубці, по якій стікає конденсат. Після очисних процедур дайте холодильнику висохнути, залишивши дверцята відкритими.

Продукти, що поглинають запахи, та додаткові заходи

Після ретельного прибирання холодильника потрібно зробити наступне:

покласти у контейнери і ящики зім’яті газети; залишити холодильник відкритим на ніч; розкласти у холодильнику продукти, які абсорбують неприємний запах – часточки лимона, дрібки меленої кави, таблетки вугілля, рис та хліб. Їх варто подрібнити і покласти на тарілку; зробити генеральне прибирання квартири – помити стіни, підлогу, всі кути, прокип’ятити покривала тощо. Краще це робити із застосуванням хлорки або хімічних препаратів з її вмістом; прокип’ятити оцтовий розчин у каструлі протягом 60 хв; розігріти конфорку і на гарячу поверхню покласти сіль або нарізані шкірочки лимону.

Серед продуктів, які добре вбирають запах (окрім вищевказаних): картопля, цибуля, яблука та природні спеції – чебрець, ваніль, гвоздика, тархун і базилік.

Сода

Для того, аби позбутися трупного запаху в холодильнику, потрібно приготувати розчин.

Для цього зробіть наступне:

розведіть 1-2 ст. л засобу в 1 л води; протріть цією рідиною холодильник зсередини; додатково можна насипати трохи соди в тарілку і поставити на полицю, змінювати щомісяця. Це допоможе поглинути запахи.

Нашатирний спирт

Нашатирний розчин також стане у нагоді домогосподаркам під час боротьби із запахом протухлого м’яса:

додайте 7-12 крапель нашатирного спирту в 1 л води; змочіть ватний диск нашатирним спиртом; протріть полиці та ящики в холодильнику; після процедури залиште дверцята відкритими, аби вивітрити сильний запах нашатирю.

Оцет

Аби прибрати із холодильника запах протухлого м’яса:

в рівних пропорціях змішайте оцет і воду; губкою протріть всередині всю поверхню холодильника; через 15 хв змийте розчин водою; можна просочити оцтом тканину і на 2-3 год залишити її всередині камери холодильника. На ніч дверцята залиште відкритими.

Лимон

Є кілька способів прибрати з холодильника запах протухлого м’яса за допомогою лимона. І перший – вичавити сік лимона на тканину і протерти внутрішню поверхню холодильника.

Другий спосіб полягає у тому, щоб покласти лимонні скоринки в холодильник на 4-5 днів.

Господарське мило

Із запахом протухлого м’яса у холодильнику допоможе впоратися мильний препарат:

візьміть звичайне господарське мило та подрібніть його; розчиніть отриману суміш в окропі; натріть цим розчином всі контейнери і полиці; через 30 хв змийте мило.

Такий спосіб підходить для позбавлення від легкого тухлого запаху.

Активоване вугілля

Такий засіб – відомий адсорбент не тільки для людського організму, але і для побутової техніки:

візьміть 20-50 таблеток та подрібніть їх; висипте в тарілку і залиште в холодильнику.

Активоване вугілля вбере запахи протухлого м’яса. Цю суміш можна використовувати повторно, якщо попередньо розжарити порошок у духовці.