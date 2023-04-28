Зазвичай проблема смороду в холодильнику вирішується досить просто – утилізацією зіпсованого продукту, прибиранням та провітрюванням. Чого не скажеш про м’ясо, яке протухло. Цей сморід вважається найстійкішим. Тож як прибрати з холодильника запах протухлого м’яса – лайфхаки на Фактах ICTV.
Які засоби та способи допоможуть позбутися від трупного запаху в холодильнику та покрокова інструкція – далі.
По-перше, варто зазначити, що прибрати з холодильника запах протухлого м’яса дуже складно, але можливо. Джерелом запаху є бактерії, вони в’їдаються у пластик. Ці мікроорганізми розповсюджуються по всьому холодильнику і за його межі. Тож насамперед необхідно викинути не тільки зіпсоване м’ясо, а й інші продукти. Це не стосується харчів, які в пляшках або герметичному пакуванні – їх можна залишити.
Як правильно прибрати холодильник
- Відкрутіть всі деталі та полиці холодильника, які можна від’єднати.
- Помийте холодильник та всі його деталі хімічними препаратами. Особливу увагу приділіть трубці, по якій стікає конденсат.
- Після очисних процедур дайте холодильнику висохнути, залишивши дверцята відкритими.
Продукти, що поглинають запахи, та додаткові заходи
Після ретельного прибирання холодильника потрібно зробити наступне:
- покласти у контейнери і ящики зім’яті газети;
- залишити холодильник відкритим на ніч;
- розкласти у холодильнику продукти, які абсорбують неприємний запах – часточки лимона, дрібки меленої кави, таблетки вугілля, рис та хліб. Їх варто подрібнити і покласти на тарілку;
- зробити генеральне прибирання квартири – помити стіни, підлогу, всі кути, прокип’ятити покривала тощо. Краще це робити із застосуванням хлорки або хімічних препаратів з її вмістом;
- прокип’ятити оцтовий розчин у каструлі протягом 60 хв;
- розігріти конфорку і на гарячу поверхню покласти сіль або нарізані шкірочки лимону.
Серед продуктів, які добре вбирають запах (окрім вищевказаних): картопля, цибуля, яблука та природні спеції – чебрець, ваніль, гвоздика, тархун і базилік.
Сода
Для того, аби позбутися трупного запаху в холодильнику, потрібно приготувати розчин.
Для цього зробіть наступне:
- розведіть 1-2 ст. л засобу в 1 л води;
- протріть цією рідиною холодильник зсередини;
- додатково можна насипати трохи соди в тарілку і поставити на полицю, змінювати щомісяця. Це допоможе поглинути запахи.
Нашатирний спирт
Нашатирний розчин також стане у нагоді домогосподаркам під час боротьби із запахом протухлого м’яса:
- додайте 7-12 крапель нашатирного спирту в 1 л води;
- змочіть ватний диск нашатирним спиртом;
- протріть полиці та ящики в холодильнику;
- після процедури залиште дверцята відкритими, аби вивітрити сильний запах нашатирю.
Оцет
Аби прибрати із холодильника запах протухлого м’яса:
- в рівних пропорціях змішайте оцет і воду;
- губкою протріть всередині всю поверхню холодильника;
- через 15 хв змийте розчин водою;
- можна просочити оцтом тканину і на 2-3 год залишити її всередині камери холодильника. На ніч дверцята залиште відкритими.
Лимон
Є кілька способів прибрати з холодильника запах протухлого м’яса за допомогою лимона. І перший – вичавити сік лимона на тканину і протерти внутрішню поверхню холодильника.
Другий спосіб полягає у тому, щоб покласти лимонні скоринки в холодильник на 4-5 днів.
Господарське мило
Із запахом протухлого м’яса у холодильнику допоможе впоратися мильний препарат:
- візьміть звичайне господарське мило та подрібніть його;
- розчиніть отриману суміш в окропі;
- натріть цим розчином всі контейнери і полиці;
- через 30 хв змийте мило.
Такий спосіб підходить для позбавлення від легкого тухлого запаху.
Активоване вугілля
Такий засіб – відомий адсорбент не тільки для людського організму, але і для побутової техніки:
- візьміть 20-50 таблеток та подрібніть їх;
- висипте в тарілку і залиште в холодильнику.
Активоване вугілля вбере запахи протухлого м’яса. Цю суміш можна використовувати повторно, якщо попередньо розжарити порошок у духовці.