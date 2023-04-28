Обычно проблема смрада в холодильнике решается довольно просто – утилизацией испорченного продукта, уборкой и проветриванием. Чего не скажешь о протухшем мясе. Этот смрад считается самым стойким. Как убрать из холодильника запах протухшего мяса — лайфхаки на Фактах ICTV.

Какие средства и способы помогут избавиться от трупного запаха в холодильнике и пошаговая инструкция – далее.

Во-первых, стоит отметить, что убрать из холодильника запах протухшего мяса очень сложно, но возможно. Источником запаха являются бактерии, они буквально вгрызаются в пластик. Эти микроорганизмы не только находятся в морозильной камере, но и распространяются по всему холодильнику и за его пределы. Поэтому, прежде всего, необходимо выбросить не только испорченное мясо, но и другие продукты. Это не касается еды, которая находится в бутылках или герметичной упаковке – ее можно оставить.

Как правильно убрать холодильник

Открутите все детали и полки холодильника, которые можно отсоединить. Помойте холодильник и все его детали химическими препаратами. Особое внимание уделите трубке, по которой стекает конденсат. После чистящих процедур дайте холодильнику высохнуть, оставив дверцу открытой.

Продукты, которые поглощают запахи, и дополнительные меры

После тщательной уборки холодильника нужно сделать следующее:

набить контейнеры и ящики смятыми газетными листами; открыть холодильник на ночь; разложить в холодильнике продукты, которые абсорбируют неприятный запах – дольки лимона, щепотки молотого кофе, таблетки активированного угля, рис и хлеб. Их следует измельчить и положить на тарелку; устройте генеральную уборку квартиры – помойте стены, пол, все углы, прокипятите покрывала и т.д. Лучше это делать с применением хлорки или химических препаратов с ее содержанием; в течение часа прокипятить уксусный раствор в кастрюле; разогреть конфорку и на горячую поверхность насыпать соль или положить мелко нарезанную корочку лимона.

Среди продуктов, которые хорошо впитывают запах (кроме вышеуказанных): картофель, лук, яблоки и природные специи — чабрец, ваниль, гвоздика, тархун и базилик.

Сода

Для того, чтобы избавиться от трупного запаха в холодильнике, нужно приготовить раствор.

Для этого сделайте следующее:

разведите 1-2 ст. л средства в 1 л воды; протрите этой жидкостью холодильник изнутри; дополнительно можно насыпать чуть-чуть соды в тарелку и поставить на полку, менять каждый месяц. Это поможет вобрать в себя запахи.

Нашатырный спирт

Нашатырный раствор также пригодится домохозяйкам в борьбе с трупным запахом:

добавьте 7-12 капель нашатырного спирта в 1 л воды;

смочите ватный диск нашатырным спиртом;

протрите полки и ящики в холодильнике;

по окончанию процедуры оставьте дверцу открытой, чтобы выветрить едкий запах нашатыря.

Уксус

Чтобы убрать из холодильника запах протухшего мяса:

смешайте уксус и воду в равных пропорциях; протрите всю поверхность холодильника внутри; через 15 мин смойте раствор водой; можно пропитать уксусом ткань и положить на 2-3 ч внутрь холодильной камеры. На ночь дверцу оставьте открытой.

Лимон

Есть несколько способов убрать из холодильника запах протухшего мяса с помощью лимона. И первый – выжать сок лимона на ткань и протереть внутреннюю поверхность холодильника.

Второй способ состоит в том, чтобы положить лимонные корочки в холодильник на 4-5 дней.

Хозяйственное мыло

С запахом протухшего мяса в холодильнике поможет справиться мыльный препарат:

возьмите обычное кусковое хозяйственное мыло и измельчите его; растворите полученную смесь в кипятке; натрите этим раствором все контейнеры и полки; через 30 мин смойте мыло.

Такой способ подходит для избавления от легкого тухлого запаха.

Активированный уголь

Такое средство – известный адсорбент не только для человеческого организма, но и для бытовой техники:

возьмите 20-50 таблеток и измельчите; высыпьте в тарелку и оставьте в холодильнике.

Активированный уголь впитает запахи протухшего мяса. Эту смесь можно использовать повторно, если предварительно раскалить порошок в духовке.