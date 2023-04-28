Обычно проблема смрада в холодильнике решается довольно просто – утилизацией испорченного продукта, уборкой и проветриванием. Чего не скажешь о протухшем мясе. Этот смрад считается самым стойким. Как убрать из холодильника запах протухшего мяса — лайфхаки на Фактах ICTV.
Какие средства и способы помогут избавиться от трупного запаха в холодильнике и пошаговая инструкция – далее.
Во-первых, стоит отметить, что убрать из холодильника запах протухшего мяса очень сложно, но возможно. Источником запаха являются бактерии, они буквально вгрызаются в пластик. Эти микроорганизмы не только находятся в морозильной камере, но и распространяются по всему холодильнику и за его пределы. Поэтому, прежде всего, необходимо выбросить не только испорченное мясо, но и другие продукты. Это не касается еды, которая находится в бутылках или герметичной упаковке – ее можно оставить.
Как правильно убрать холодильник
- Открутите все детали и полки холодильника, которые можно отсоединить.
- Помойте холодильник и все его детали химическими препаратами. Особое внимание уделите трубке, по которой стекает конденсат.
- После чистящих процедур дайте холодильнику высохнуть, оставив дверцу открытой.
Продукты, которые поглощают запахи, и дополнительные меры
После тщательной уборки холодильника нужно сделать следующее:
- набить контейнеры и ящики смятыми газетными листами;
- открыть холодильник на ночь;
- разложить в холодильнике продукты, которые абсорбируют неприятный запах – дольки лимона, щепотки молотого кофе, таблетки активированного угля, рис и хлеб. Их следует измельчить и положить на тарелку;
- устройте генеральную уборку квартиры – помойте стены, пол, все углы, прокипятите покрывала и т.д. Лучше это делать с применением хлорки или химических препаратов с ее содержанием;
- в течение часа прокипятить уксусный раствор в кастрюле;
- разогреть конфорку и на горячую поверхность насыпать соль или положить мелко нарезанную корочку лимона.
Среди продуктов, которые хорошо впитывают запах (кроме вышеуказанных): картофель, лук, яблоки и природные специи — чабрец, ваниль, гвоздика, тархун и базилик.
Сода
Для того, чтобы избавиться от трупного запаха в холодильнике, нужно приготовить раствор.
Для этого сделайте следующее:
- разведите 1-2 ст. л средства в 1 л воды;
- протрите этой жидкостью холодильник изнутри;
- дополнительно можно насыпать чуть-чуть соды в тарелку и поставить на полку, менять каждый месяц. Это поможет вобрать в себя запахи.
Нашатырный спирт
Нашатырный раствор также пригодится домохозяйкам в борьбе с трупным запахом:
- добавьте 7-12 капель нашатырного спирта в 1 л воды;
- смочите ватный диск нашатырным спиртом;
- протрите полки и ящики в холодильнике;
- по окончанию процедуры оставьте дверцу открытой, чтобы выветрить едкий запах нашатыря.
Уксус
Чтобы убрать из холодильника запах протухшего мяса:
- смешайте уксус и воду в равных пропорциях;
- протрите всю поверхность холодильника внутри;
- через 15 мин смойте раствор водой;
- можно пропитать уксусом ткань и положить на 2-3 ч внутрь холодильной камеры. На ночь дверцу оставьте открытой.
Лимон
Есть несколько способов убрать из холодильника запах протухшего мяса с помощью лимона. И первый – выжать сок лимона на ткань и протереть внутреннюю поверхность холодильника.
Второй способ состоит в том, чтобы положить лимонные корочки в холодильник на 4-5 дней.
Хозяйственное мыло
С запахом протухшего мяса в холодильнике поможет справиться мыльный препарат:
- возьмите обычное кусковое хозяйственное мыло и измельчите его;
- растворите полученную смесь в кипятке;
- натрите этим раствором все контейнеры и полки;
- через 30 мин смойте мыло.
Такой способ подходит для избавления от легкого тухлого запаха.
Активированный уголь
Такое средство – известный адсорбент не только для человеческого организма, но и для бытовой техники:
- возьмите 20-50 таблеток и измельчите;
- высыпьте в тарелку и оставьте в холодильнике.
Активированный уголь впитает запахи протухшего мяса. Эту смесь можно использовать повторно, если предварительно раскалить порошок в духовке.