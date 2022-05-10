Як злити бензин з бака і як заправити машину з каністри

Наразі в Україні спостерігається дефіцит пального. Аналітики прогнозують, що проблема може залишитись до кінця травня. Проте бензин потрібен тисячам українців прямо зараз. У критичній ситуації водії можуть ділитися необхідними нафтопродуктами, але в деяких випадках для цього потрібно злити бензин із бензобака авто в каністру, а потім залити пальне вже у свій транспорт.

Як злити бензин з бака – далі у матеріалі.

Насамперед потрібно подбати про тару, в яку зливатиметься бензин. Підійде будь-яка місткість, яка призначена для зберігання пального. Можна зберігати в поліетиленовій, сталевій та алюмінієвій каністрі для бензину.

Щоб злити бензин, можна скористатися ручною помпою спеціально для відкачування. Потрібно з’єднати обидва шланги з помпою – один пустити в бак, а другий у бак іншого авто, або каністру. Також популярністю користується шланг-груша, якою створює тиск для перекачування бензину.

Багато недосвідчених водіїв можуть розлити дороге пальне під час спроби залити його в бак авто. Бензин може потрапити на руки, ноги, одяг та землю. У такому разі рекомендується використовувати автомобільну лійку — вона продається практично на кожній АЗС, і коштує дешево – від 50 грн, залежно від параметрів. Багато каністр продаються в комплекті зі спеціальною лійкою, яка накручується на горловину.

Каністра також знадобиться, якщо машина не зможе дістатися АЗС. Тоді на заправці можуть залити спеціальну для цього місткість. З січня 2020 року в Україні дозволили заправляти у пластикові тари, тож на тлі дефіциту польного це не стане проблемою.