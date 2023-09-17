Навіть запах протухлого м’яса викликає жахливий сморід, що й казати про міазми від мертвої тварини або людини. Ба більше, це не лише неприємно, а й небезпечно – може викликати отруєння та інфікувати всі прилеглі поверхні. Як позбутися трупного запаху у квартирі та коли потрібно викликати дезінфекторів – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Як позбутися трупного запаху у квартирі

По-перше, щоби позбутися трупного запаху у квартирі, потрібно визначити джерело смороду. Іноді це буває доволі важко, адже причиною може бути, наприклад, пацюк під підлогою або всередині стін. Попри те, що міазми здатні поширюватися на відстань до 30 метрів, орієнтуйтесь на ту кімнату у квартирі, де вони відчуваються найсильніше. Після того як мертва тваринка знайдена, утилізуйте її.

Також джерелом трупного запаху може бути людина. А якщо від її смерті минуло від двох днів до тижня, то позбутися смороду буде доволі важко. Але варто спробувати. В обох випадках спробуйте застосувати нижченаведені способи.

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Оцет

Оцтова кислота не лише нейтралізує сморід, а й знищує бактерії, які і спричинюють жахливий аромат. Отже, щоби позбутися трупного запаху у квартирі, змішайте цю речовину з водою у пропорції 1:5. Далі обробіть всі поверхні, що безпосередньо контактували з тілом померлої людини або тварини.

Але перед тим як використовувати такий спосіб, подбайте про власну безпеку та захистіть органи дихання респіраторною маскою. Адже велика кількість оцтової пари також шкідлива для здоров’я.

Вугілля

Це натуральний абсорбент, який поглинає неприємні запахи. Тож, щоби знищити трупний запах у квартирі, розкладіть скрізь шматочки деревного вугілля. Через деякий час міазми повністю зникнуть.

Розчин марганцівки

Це прекрасна речовина для обробки інфікованих місць. Водний розчин марганцівки дезодорує квартиру від трупного смороду та дезінфікує приміщення.

Перекис водню

3-відсотковий перекис водню підходить для знищення хвороботворних бактерій, бо ліквідує їх на молекулярному рівні.

Формалін

Цей засіб використовують у моргах, щоби позбутися трупного запаху. Ним варто обробити поверхні, які контактували із померлою твариною або людиною.

Сода

Ще одним способом, який допоможе подолати трупний запах у квартирі, є сода. Ця речовина здатна впоратися з бактеріями та дезінфікувати всі поверхні. Для приготування розчину змішайте теплу воду та соду у співвідношенні 1 до 1.

До того ж содою рекомендуємо обробляти м’які меблі. Це стосується предметів, на яких померла людина, як-от диван, крісло чи ліжко. Отже, білою речовиною варто посипати заражені об’єкти, а через добу пропилососити їх. Сода добре поглинає запахи. Повторювати маніпуляцію варто до повного знищення смороду. Проте якщо після декількох процедур запах все одно лишився, потрібно вдатися до більш радикальних методів – утилізувати м’які меблі.

Також не забувайте якомога частіше провітрювати приміщення, щоб позбутися трупного запаху у квартирі.

Після того як вам вдалося вивести сморід із поверхонь, залишків трупного запаху можна позбутися, наприклад, кип’ятінням ароматних трав у каструлі або обсмаженням зерен кави на сковорідці. Також радимо якомога частіше спалювати велику кількість ароматизованих паличок.

Коли потрібно викликати спеціальні служби

Але якщо труп перебував у квартирі більше тижня, вищезазначених способів може бути замало і доведеться проводити повний ремонт – зривати покриття зі стін та підлоги із подальшим нанесенням на цеглу чи бетон дезінфікувальних засобів.

Якщо ж ви не хочете вдаватися до комплексного ремонту квартири, щоби знищити трупний аромат у квартирі, варто звернутися до компаній, які займаються дезінфекцією приміщень. Вони, залежно від ситуації, застосують фізико-технічну, біологічну або хімічну обробку заражених трупним запахом поверхонь.

До речі, раніше Факти ICTV писали про дієві способи, які допоможуть позбутися запаху протухлого м’яса в холодильнику.