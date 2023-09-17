Даже запах протухшего мяса вызывает ужасную вонь, что и говорить о миазмах от мертвого животного или человека. Более того, это не только неприятно, но и опасно — может вызвать отравление и инфицировать все прилегающие поверхности. Как избавиться от трупного запаха в квартире и когда нужно вызывать дезинфекторов — читайте в материале Фактов ICTV.

Как избавиться от трупного запаха в квартире

Во-первых, чтобы избавиться от трупного запаха в квартире, нужно определить источник вони. Иногда это бывает довольно трудно, ведь причиной может быть, например, крыса под полом или внутри стен. Несмотря на то, что миазмы способны распространятся на расстояние до 30 метров, ориентируйтесь на ту комнату в квартире, где они ощущаются сильнее всего. После того как мертвое животное найдено, утилизируйте его.

Также источником трупного запаха может быть человек. Более того, если от его смерти прошло от двух дней до недели, то избавиться от вони будет довольно трудно. Но стоит попробовать. В обоих случаях попробуйте применить следующие способы.

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Уксус

Уксусная кислота не только нейтрализует вонь, но и уничтожает бактерии, которые и вызывают ужасный аромат. Чтобы избавиться от трубного запаха в квартире, смешайте это вещество с водой в пропорции 1:5. Далее обработайте все поверхности, которые непосредственно контактировали с телом умершего человека или животного.

Но перед тем как использовать такой способ, позаботьтесь о собственной безопасности и защитите органы дыхания респираторной маской. Ведь большое количество уксусного пара также вредно для здоровья.

Уголь

Это натуральный абсорбент, который поглощает неприятные запахи. Поэтому, чтобы уничтожить трупный запах в квартире, разложите везде кусочки древесного угля. Через некоторое время миазмы полностью исчезнут.

Раствор марганцовки

Это прекрасное средство для обработки инфицированных мест. Водный раствор марганцовки дезодорирует квартиру от трупного запаха и дезинфицирует помещение.

Перекись водорода

3-процентная перекись водорода подходит для уничтожения болезнетворных бактерий, поскольку ликвидирует их на молекулярном уровне.

Формалин

Это средство используют в моргах, чтобы избавиться от трупного запаха. Им следует обработать поверхности, которые контактировали с умершим животным или человеком.

Сода

Еще одним способом, который поможет уничтожить трупный запах в квартире, является сода. Это вещество способно справиться с бактериями и дезинфицировать все поверхности. Для приготовления раствора смешайте теплую воду и соду в соотношении 1 к 1.

К тому же содой рекомендуем обрабатывать мягкую мебель. Это касается предметов, на которых умер человек, например, диван, кресло или кровать. Итак, белым веществом следует посыпать зараженные объекты, а через сутки пропылесосить их. Сода хорошо поглощает запахи. Повторять манипуляцию следует до полного уничтожения вони. Однако в случае, если после нескольких процедур запах все равно остался, нужно прибегнуть к более радикальным методам — утилизировать мягкую мебель.

Также не забывайте как можно чаще проветривать помещение, чтобы избавиться от трупного запаха в квартире.

После того как вам удалось вывести вонь с поверхностей, от остатков трупного запаха можно избавиться, например, кипячением ароматных трав в кастрюле или обжаркой зерен кофе на сковородке. Также советуем как можно чаще сжигать большое количество ароматизированных палочек.

Когда нужно вызывать специальные службы

Но если труп находился в квартире больше недели, вышеуказанных способов может быть мало и придется проводить полный ремонт — срывать покрытие со стен и пола с последующим нанесением на кирпич или бетон дезинфицирующих средств.

Если же вы не хотите прибегать к комплексному ремонту квартиры, чтобы уничтожить трупный аромат в квартире, стоит обратиться к компаниям, которые занимаются дезинфекцией помещений. Они, в зависимости от ситуации, применят физико-техническую, биологическую или химическую обработку зараженных трупным запахом поверхностей.

К слову, ранее Факты ICTV писали о действенных способах, которые помогут избавиться от запаха протухшего мяса в холодильнике.