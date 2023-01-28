Під час роботи з паперами іноді потрібно відмічати головні моменти. Найпопулярніший канцелярський виріб для позначок – маркер. Це стійкий олівець на водяній або спиртовій основі.

Часом маркер потрапляє на одяг, залишаючи сліди. Якщо ваш олівець призначений для роботи з тканиною, то відіпрати його можна за допомогою води та порошку.

В іншому випадку доведеться трішки постаратися. Чим вивести маркер з одягу, читайте в матеріалі.

Зараз дивляться Як вивести маркер на водній основі Його відіпрати найлегше. Якщо пляма свіжа, достатньо просто потерти її змоченою у воді губкою. Важливо не мочити річ повністю! Якщо слід не зник, вам допоможе засіб для миття посуду. Змочіть пляму водою. Товстим шаром нанесіть мийний засіб та залиште одяг на кілька хвилин. Мʼякою губкою потріть забруднене місце. Залишки мийного засобу змийте водою. Виперіть одяг у пральній машинці. Також вивести пляму від водного маркера допоможе: Господарське мило – під час прання використовуйте холодну воду.

– під час прання використовуйте холодну воду. Кисневий відбілювач – тут звертайте увагу на сам відбілювач (він має підходити для вашого типу тканини. Наприклад, відбілювач для білого одягу, кольорової білизни або універсальний). Спосіб застосування: у великій мисці для прання зʼєднайте відбілювач з водою, дотримуючись інструкції. Замочіть в воді одяг та ненадовго залиште. Виперіть річ в пральній машині. Якщо будете використовувати кисневий відбілювач, в жодному разі не лийте його на сам одяг. Це може зіпсувати колір речей. Також вам допоможе зубна паста або нашатирна суміш. Пасту потрібно видавити на стару щітку чи мʼяку губку, обережно розмазати на слід від маркера та залишити на кілька хвилин. Потім акуратно зняти залишки пасти ватним диском та кинути одяг у пральну машинку. Для нашатирної суміші вам знадобиться нашатир та сода.Зʼєднайте нашатир з содою у пропорції 2:1. Готову суміш нанесіть на пляму та залиште на кілька хвилин. Потім потріть слід від маркера щіткою та змийте водою. Потім одяг варто випрати в пральній машинці. Як відіпрати спиртовий маркер Сліди від такого маркера можна вивести будь-яким спиртовим розчином: медичним спиртом, горілкою, одеколоном тощо. Виверніть одяг та покладіть під пляму паперову серветку. Нанесіть на ватний диск будь-який спиртовий розчин. Активними рухами починайте витирати маркер з одягу. Коли пляма зникне, залиште одяг до повного висихання та виперіть у пральній машинці. Якщо ви забруднили білий одяг, то вивести пляму можна перекисом водню: Виверніть одяг та покладіть під пляму паперову серветку.

Нанесіть на маркерний слід 3% розчин перекису водню. Старою щіткою втирайте перекис у пляму.

Відразу киньте одяг у пральну машину. Як вивести лакофарбовий маркер Тут допоможуть різноманітні розчинники: ацетон, рідина для зняття лаку або бензин (але це радикальний метод). Виверніть забруднений одяг та підкладіть під пляму серветку. Нанесіть розчинник на ватний диск та змочіть слід від маркера. Почекайте кілька хвилин, поки розчин почне діяти. Виперіть одяг у пральній машинці, щоб видалити залишки плями, розчинник та різкий запах. Обов’язково запустіть режим додаткового полоскання, а сушити одяг краще на свіжому повітрі. Чим вивести маркер на масляній основі Маркери на основі мінеральних олій мають позначку Felt-tip pen oil-based. Такі барвники використовуються в живописі, промисловості, реставраційних та інших видах робіт. Ці маркери відрізняються стійкістю до розчинників та кислот, тому вивести їх найважче. Вивести таку пляму вам допоможе рослинна олія: Виверніть забруднений одяг та підкладіть під пляму паперову серветку. Нанесіть олію на ватний диск та протріть слід від маркера. Залиште одяг на кілька хвилин. Пляма від маркера має зникнути, проте на тканині залишиться слід від рослинної олії. Позбутися його допоможе засіб для миття посуду. Це один з найефективніших засобів проти жирних плям: Товстим шаром нанесіть засіб на жирну пляму. Залиште мийний засіб на 15-20 хв. Потім виперіть річ у машинці (змивати засіб із тканини перед пранням не потрібно). Читайте також: Чим вивести фломастер з кольорової, білої та чорної тканини

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