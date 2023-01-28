При работе с бумагами иногда нужно отмечать главные моменты. Самое популярное канцелярское изделие для отметок – маркер. Это стойкий карандаш на водяной или спиртовой основе.

Иногда маркер попадает на одежду, оставляя следы. Если карандаш предназначен для работы с тканью, то отстирать его можно с помощью воды и порошка.

В противном случае придется немного постараться. Чем вывести маркер с одежды, читайте в материале.

Сейчас смотрят Как вывести маркер на водной основе Его отстирать легче всего. Если пятно свежее, достаточно просто потереть его смоченной в воде губкой. Важно не мочить вещь полностью! Если след не исчез, вам поможет средство для мытья посуды. Смочите пятно водой. Толстым слоем нанесите моющее средство и оставьте одежду на несколько минут. Мягкой губкой начинайте тереть загрязненное место. Остатки моющего средства смойте водой. Постирайте одежду в стиральной машинке. Также вывести пятно от водного маркера поможет: Хозяйственное мыло — во время стирки используйте холодную воду.

— во время стирки используйте холодную воду. Кислородный отбеливатель — здесь обращайте внимание на сам отбеливатель (он должен подходить для вашего типа ткани. Например, отбеливатель для белой одежды, цветного белья или универсальный). Способ применения: в большой миске для стирки соедините отбеливатель с водой, следуя инструкции. Замочите в воде одежду и ненадолго оставьте. Постирайте вещь в стиральной машине. Если будете использовать кислородный отбеливатель, ни в коем случае не лейте его на саму одежду. Это может повредить цвет вещей. Также вам поможет зубная паста или нашатырная смесь. Пасту нужно выдавить на старую щетку или мягкую губку, осторожно размазать на след от маркера и оставить на несколько минут. Затем аккуратно снять остатки пасты ватным диском и бросить одежду в стиральную машинку. Для нашатырной смеси вам понадобится нашатырь и сода. Возьмите стеклянную емкость и соедините нашатырь с содой в пропорции 2:1. Готовую смесь нанесите на пятно и оставьте на несколько минут. Затем потрите след от маркера щеткой и смойте водой. После одежду стоит постирать в стиральной машинке. Как отстирать спиртовой маркер Следы от такого маркера можно вывести любым спиртовым раствором: медицинским спиртом, водкой, одеколоном и тому подобное. Выверните одежду и положите под пятно бумажную салфетку.

Нанесите на ватный диск любой спиртовой раствор.

Активными движениями начинайте вытирать маркер с одежды.

Когда пятно исчезнет, оставьте одежду до полного высыхания и постирайте в стиральной машинке. Если вы испачкали белую одежду, то вывести пятно можно перекисью водорода: Выверните одежду и положите под пятно бумажную салфетку.

Нанесите на маркерный след 3% раствор перекиси водорода. Старой щеткой втирайте перекись в пятно.

Сразу бросьте одежду в стиральную машину. Как вывести лакокрасочный маркер Здесь помогут разные растворители: ацетон, жидкость для снятия лака или бензин (но это радикальный метод). Выверните испачканную одежду и подложите под пятно салфетку. Нанесите растворитель на ватный диск и потрите след от маркера. Подождите несколько минут, пока раствор начнет действовать. Теперь одежду нужно постирать в стиральной машинке, чтобы удалить остатки пятна, растворитель и резкий запах. Обязательно запустите режим дополнительного полоскания, а сушить одежду лучше на свежем воздухе. Чем вывести маркер на масляной основе Маркеры на основе минеральных масел имеют отметку Felt-tip pen oil-based. Такие красители используются в живописи, промышленности, реставрационных и других видах работ. Эти маркеры отличаются стойкостью к растворителям и кислотам, поэтому вывести их труднее всего. Вывести такое пятно вам поможет растительное масло: Выверните испачканную одежду и подложите под пятно бумажную салфетку.

Нанесите масло на ватный диск и протрите след от маркера.

Оставьте одежду на несколько минут. Пятно от маркера должно исчезнуть, однако на ткани останется след от растительного масла. Избавиться от него поможет средство для мытья посуды. Это одно из самых эффективных средств против жирных пятен: Толстым слоем нанесите средство на жирное пятно.

Оставьте моющее средство на 15-20 мин.

Затем постирайте вещь в машинке (смывать средство с ткани перед стиркой не нужно). Читайте также: Чем вывести фломастер с цветной, белой и черной ткани

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