Якщо у вашій сім’ї є діти з великим потягом до малювання, то сліди від фарб та фломастерів можна побачити майже на всьому — меблях, підлозі, одязі.

Однак якщо наслідків гри із аквареллю можна позбутися за кілька хвилин, то з фломастером доведеться провозитися набагато довше. Чим вивести фломастер з одягу – читайте в матеріалі.

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Як вивести фломастер з тканини: радикальні методи Щоби швидко позбутися плям від фломастеру, можна застосовувати такі методи: сильний плямовивідник;

рідкий пральний засіб;

для світлого одягу – замочити на 5 хв у перекисі водню;

харчова сода та аміаком.

Як вивести плями від спиртового фломастера якщо плями свіжі, то спершу необхідно легенько протерти їх сухою серветкою а потім випрати одяг зручним для вас способом;

мітки від спиртового фломастера швидко видаляються одеколоном (нанести на 5-10 хв та витерти вологою серветкою);

якщо плями вже старі, необхідно нанести на них спирт або горілку (нанести на кілька хвилин та витерти ганчіркою).

Щадні способи Візьміть господарське мило і натріть його на дрібній терці. 1 ч. л. сухої речовини розведіть із декількома краплями спирту. Готовим засобом обробіть ділянку і виперіть одяг. Якщо перший метод не спрацював, візьміть спирт і розведіть з лимонним соком в однаковому співвідношенні, змочуючи ним забруднене місце. Також гарно видаляє плями гліцерин. Достатньо змастити ним плями і попрати милом в підсоленій воді.