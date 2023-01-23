Якщо у вашій сім’ї є діти з великим потягом до малювання, то сліди від фарб та фломастерів можна побачити майже на всьому — меблях, підлозі, одязі.
Однак якщо наслідків гри із аквареллю можна позбутися за кілька хвилин, то з фломастером доведеться провозитися набагато довше. Чим вивести фломастер з одягу – читайте в матеріалі.
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Як вивести фломастер з тканини: радикальні методи
Щоби швидко позбутися плям від фломастеру, можна застосовувати такі методи:
- сильний плямовивідник;
- рідкий пральний засіб;
- для світлого одягу – замочити на 5 хв у перекисі водню;
- харчова сода та аміаком.
Як вивести плями від спиртового фломастера
- якщо плями свіжі, то спершу необхідно легенько протерти їх сухою серветкою а потім випрати одяг зручним для вас способом;
- мітки від спиртового фломастера швидко видаляються одеколоном (нанести на 5-10 хв та витерти вологою серветкою);
- якщо плями вже старі, необхідно нанести на них спирт або горілку (нанести на кілька хвилин та витерти ганчіркою).
Щадні способи
- Візьміть господарське мило і натріть його на дрібній терці. 1 ч. л. сухої речовини розведіть із декількома краплями спирту. Готовим засобом обробіть ділянку і виперіть одяг.
- Якщо перший метод не спрацював, візьміть спирт і розведіть з лимонним соком в однаковому співвідношенні, змочуючи ним забруднене місце.
- Також гарно видаляє плями гліцерин. Достатньо змастити ним плями і попрати милом в підсоленій воді.
Чим вивести фломастер з будь-якої тканини
- Для речей білого кольору можна взяти звичайний відбілювач. Його потрібно розбавити водою і замочити у ньому частину одягу (на пів години). Тільки-но відмітини почнуть зникати, одяг потрібно витягти з відбілювача та прати.
- Якщо тканина доволі щільна, найкраще боротися зі слідами фломастера за допомогою ацетону або спирту.
- Атлас необхідно очищати оцтом, лимонним соком, бурою або молоком.
- Для чорних і кольорових тканин може стати в пригоді суміш гліцерину і денатурату, взятого в подвійному об'ємі. Таку суміш потрібно нанести на пляму і змити через 15 хв.