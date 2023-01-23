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Фломастер
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Чим вивести фломастер з кольорової, білої та чорної тканини

23 Січня 2023, 12:24 Анна Голішевська

Якщо у вашій сім’ї є діти з великим потягом до малювання, то сліди від фарб та фломастерів можна побачити майже на всьому — меблях, підлозі, одязі.

Однак якщо наслідків гри із аквареллю можна позбутися за кілька хвилин, то з фломастером доведеться провозитися набагато довше. Чим вивести фломастер з одягу –  читайте в матеріалі.

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Як вивести фломастер з тканини: радикальні методи

Щоби швидко позбутися плям від фломастеру, можна застосовувати такі методи:

  • сильний плямовивідник;
  • рідкий пральний засіб;
  • для світлого одягу –  замочити на 5 хв у перекисі водню;
  • харчова сода та аміаком.

Як вивести плями від спиртового фломастера

  • якщо плями свіжі, то спершу необхідно легенько протерти їх сухою серветкою а потім випрати одяг зручним для вас способом; 
  • мітки від спиртового фломастера швидко видаляються одеколоном (нанести на 5-10 хв та витерти вологою серветкою);
  • якщо плями вже старі, необхідно нанести на них спирт або горілку (нанести на кілька хвилин та витерти ганчіркою). 

Щадні способи

  1. Візьміть господарське мило і натріть його на дрібній терці.  1 ч. л. сухої речовини розведіть із декількома краплями спирту. Готовим засобом обробіть ділянку і виперіть одяг.
  2. Якщо перший метод не спрацював, візьміть спирт і розведіть з лимонним соком в однаковому співвідношенні, змочуючи ним забруднене місце.
  3. Також гарно видаляє плями гліцерин. Достатньо змастити ним плями і попрати милом в підсоленій воді.

Чим вивести фломастер з будь-якої тканини

  1. Для речей білого кольору можна взяти звичайний відбілювач. Його потрібно розбавити водою і замочити у ньому частину одягу (на пів години). Тільки-но відмітини почнуть зникати, одяг потрібно витягти з відбілювача та прати.
  2. Якщо тканина доволі щільна, найкраще боротися зі слідами фломастера за допомогою ацетону або спирту.
  3. Атлас необхідно очищати оцтом, лимонним соком, бурою або молоком.
  4. Для чорних і кольорових тканин може стати в пригоді суміш гліцерину і денатурату, взятого в подвійному об'ємі. Таку суміш потрібно нанести на пляму і змити через 15 хв.

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