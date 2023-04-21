Мурахи – шкідники, які можуть з’явитися як на вулиці, так і в будинках. Позбутися таких гостей важко, адже вони швидко розмножуються. Тому не зволікайте, якщо виявили комах у своєму будинку.

Вивести мурах можна не тільки за допомогою спеціальних хімічних засобів, а й народними способами.

Як позбутися мурах в будинку народними способами розповідають Факти ICTV.

Як позбутися мурах народними способами

Борна кислота

Розведіть 0,25 ч. л. борної кислоти, 1 ч. л. меду і 3 л. цукру. Розчин налийте в посуд та ставте у важкодоступних місцях протягом місяця.

Мийний засіб

Розчиніть чайну ложку мийного засобу у воді. Додайте ефірну олію м’яти. Розбризкайте в тих місцях, де найчастіше повзають мурахи.

Дріжджі

Розчиніть дріжджі у воді. Додайте кілька ложок меду. Перемішайте так, щоб вийшла густа паста. Змастіть краї полиць, на яких лежать ваші продукти.

Оцет

Змастіть усі поверхні оцтом. Таким чином комахи не зможуть впізнати свої ферменти, які залишили, коли повзли. Також, якщо знайшли гніздо, обприскайте його.

Харчова сода