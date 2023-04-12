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Як позбутися молі в крупі: засоби боротьби в домашніх умовах

12 Квітня 2023, 16:36
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
як позбутися молі в крупі
Джерело: Unsplash

Якщо ви помітили у крупі сірих метеликів або ж білі личинки, отже у вас завелась харчова міль. Ці комахи швидко знищують продукти, а також можуть спровокувати різні захворювання, зокрема:

  • кон’юктивіт;
  • алергію;
  • дерматит;
  • риніт тощо.

Позбутися харчової молі складно, проте можливо. Оскільки ці “метелики” мають властивість швидко розмножуватися, боротися із ними розпочніть якнайшвидше.

Як позбутися молі в крупі – розповідають Факти ICTV.

Як позбутися молі в крупі

Для початку перевірте всі крупи, а також сухофрукти й борошно. Якщо ви знайшли ознаки молі, викидайте ушкоджені продукти в сміття.

Проте, якщо кількість молі й личинок мінімальна, можна спробувати реанімувати крупу:

  1. Висипте крупу на тарілку.
  2. Поставте в мікрохвильову піч на 15-20 хвилин.

Також замість мікрохвильовки можна використати морозильну камеру.

Помийте кухонні шафи

  1. Розведіть оцет з водою 1:1.
  2. Ретельно промийте шафи, особливо кутки.
  3. Розведіть мило з теплою водою і ще раз промийте шафу.
  4. Також потрібно пропилососити й помити задню частину шаф.

Щоб уникнути появи харчової молі, дотримуйтеся таких правил:

  • ретельно мийте кухонні шафи мильними розчинами;
  • провітрюйте кухню;
  • зберігайте всі крупи в скляних банках зі щільно закритими кришками.
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