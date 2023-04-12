Якщо ви помітили у крупі сірих метеликів або ж білі личинки, отже у вас завелась харчова міль. Ці комахи швидко знищують продукти, а також можуть спровокувати різні захворювання, зокрема:

кон’юктивіт;

алергію;

дерматит;

риніт тощо.

Позбутися харчової молі складно, проте можливо. Оскільки ці “метелики” мають властивість швидко розмножуватися, боротися із ними розпочніть якнайшвидше.

Як позбутися молі в крупі – розповідають Факти ICTV.

Як позбутися молі в крупі

Для початку перевірте всі крупи, а також сухофрукти й борошно. Якщо ви знайшли ознаки молі, викидайте ушкоджені продукти в сміття.

Проте, якщо кількість молі й личинок мінімальна, можна спробувати реанімувати крупу:

Висипте крупу на тарілку. Поставте в мікрохвильову піч на 15-20 хвилин.

Також замість мікрохвильовки можна використати морозильну камеру.

Помийте кухонні шафи

Розведіть оцет з водою 1:1. Ретельно промийте шафи, особливо кутки. Розведіть мило з теплою водою і ще раз промийте шафу. Також потрібно пропилососити й помити задню частину шаф.

Щоб уникнути появи харчової молі, дотримуйтеся таких правил: