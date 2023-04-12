Якщо ви помітили у крупі сірих метеликів або ж білі личинки, отже у вас завелась харчова міль. Ці комахи швидко знищують продукти, а також можуть спровокувати різні захворювання, зокрема:
- кон’юктивіт;
- алергію;
- дерматит;
- риніт тощо.
Позбутися харчової молі складно, проте можливо. Оскільки ці “метелики” мають властивість швидко розмножуватися, боротися із ними розпочніть якнайшвидше.
Як позбутися молі в крупі – розповідають Факти ICTV.
Як позбутися молі в крупі
Для початку перевірте всі крупи, а також сухофрукти й борошно. Якщо ви знайшли ознаки молі, викидайте ушкоджені продукти в сміття.
Проте, якщо кількість молі й личинок мінімальна, можна спробувати реанімувати крупу:
- Висипте крупу на тарілку.
- Поставте в мікрохвильову піч на 15-20 хвилин.
Також замість мікрохвильовки можна використати морозильну камеру.
Помийте кухонні шафи
- Розведіть оцет з водою 1:1.
- Ретельно промийте шафи, особливо кутки.
- Розведіть мило з теплою водою і ще раз промийте шафу.
- Також потрібно пропилососити й помити задню частину шаф.
Щоб уникнути появи харчової молі, дотримуйтеся таких правил:
- ретельно мийте кухонні шафи мильними розчинами;
- провітрюйте кухню;
- зберігайте всі крупи в скляних банках зі щільно закритими кришками.