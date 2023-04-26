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Що кидати в лунки при посадці картоплі для кращого врожаю

26 Квітня 2023, 15:44
Асоян Каріна редакторка стрічки
що кидати в лунку при посадці картоплі
Джерело: Unsplash

При висадці картоплі городники зазвичай додають добрива. Ці добавки допомагають виростити великий і добрий урожай.

Що покласти в лунку при посадці картоплі для гарного врожаю, розповідають Факти ICTV.

Що покласти в лунку при посадці картоплі для гарного врожаю

Щороку навесні з’являється питання, яке добриво додавати в лунки для гарного врожаю картоплі. Поживні речовини можуть бути натуральними або мінеральними.

Перегній

При висадці картоплі рекомендовано класти в лунку будь-який перегній: свинячий, коров’ячий тощо. Для того, щоб картопля наситилася азотом, достатньо залишити в ямці 200 г перегною.

Пташиний послід

Корисним добривом є пташиний послід, особливо гусячий або голубиний. У його складі міститься азот, фосфор, магній і калій. Якщо ж послід висушений, кількість цих речовин збільшується удвічі.

  1. Для цього способу потрібно зробити суміш із сухого посліду (три відра) та з торфом (15-20 відер).
  2. Покладіть картоплю в лунки і присипте добривом.

Мінеральні добрива

Якщо ви надаєте перевагу мінеральним добривам, краще використовувати комплексні склади: азофоска, сульфат калію, аміачна селітра тощо. Застосовують їх поверхнево та під бульбу – 0,5 ч. л. на лунку.

Комплексні добрива володіють поживними і фунгіцидними властивостями. Вони підвищують якість кореноплодів і необхідні для формування плоду.

Чудово для картоплі підійде суміш суперфосфату і цибулиння.

  1. Покладіть у лунку 1 ч. л. суперфосфату і цибулиння.
  2. Зверху висадіть картоплю і засипте землею.

Як посадити картоплю в лунки

  1. Забийте в землю кілочки на початку і на кінці майбутніх рядків картоплі.
  2. Викопайте лунки завглибшки 10-20 см.
  3. Додайте у лунки добриво.
  4. Покладіть 2-3 маленьких картоплини.
  5. Засипте землею і розрівняйте ґрунт граблями.
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