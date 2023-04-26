що кидати в лунку при посадці картоплі

При висадці картоплі городники зазвичай додають добрива. Ці добавки допомагають виростити великий і добрий урожай.
Що покласти в лунку при посадці картоплі для гарного врожаю, розповідають Факти ICTV.
Що покласти в лунку при посадці картоплі для гарного врожаю
Щороку навесні з’являється питання, яке добриво додавати в лунки для гарного врожаю картоплі. Поживні речовини можуть бути натуральними або мінеральними.
Перегній
При висадці картоплі рекомендовано класти в лунку будь-який перегній: свинячий, коров’ячий тощо. Для того, щоб картопля наситилася азотом, достатньо залишити в ямці 200 г перегною.
Пташиний послід
Корисним добривом є пташиний послід, особливо гусячий або голубиний. У його складі міститься азот, фосфор, магній і калій. Якщо ж послід висушений, кількість цих речовин збільшується удвічі.
- Для цього способу потрібно зробити суміш із сухого посліду (три відра) та з торфом (15-20 відер).
- Покладіть картоплю в лунки і присипте добривом.
Мінеральні добрива
Якщо ви надаєте перевагу мінеральним добривам, краще використовувати комплексні склади: азофоска, сульфат калію, аміачна селітра тощо. Застосовують їх поверхнево та під бульбу – 0,5 ч. л. на лунку.
Комплексні добрива володіють поживними і фунгіцидними властивостями. Вони підвищують якість кореноплодів і необхідні для формування плоду.
Чудово для картоплі підійде суміш суперфосфату і цибулиння.
- Покладіть у лунку 1 ч. л. суперфосфату і цибулиння.
- Зверху висадіть картоплю і засипте землею.
Як посадити картоплю в лунки
- Забийте в землю кілочки на початку і на кінці майбутніх рядків картоплі.
- Викопайте лунки завглибшки 10-20 см.
- Додайте у лунки добриво.
- Покладіть 2-3 маленьких картоплини.
- Засипте землею і розрівняйте ґрунт граблями.