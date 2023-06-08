Білокрилка – городній шкідник, який вважається небезпечним для багатьох рослин. Комаха завдає значної шкоди огіркам, томатам, перцю, баклажанам, салату, селері, кабачкам, капусті, суниці та декоративним культурам.

Як боротися з білокрилкою народними способами – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чому зʼявляється білокрилка

Шкідники активно поширюються за підвищеної вологості повітря (70-80%) та безвітряної спекотної погоди за температури 22-25°C. Тому найчастіше зустріти комаху можна в теплицях чи оранжереях.

Комаха розмножується цілий рік і може давати до 15 поколінь на рік. Доросла білокрилка за один місяць життя може відкласти 150-300 яєць. Личинки, що вилупилися з яєць, мають плоску форму та схожі на лусочку. Вони швидко ростуть і стають дорослими через 2-3 тижні.

Коли температура повітря сягає 10°C, білокрилка гине, однак її яйця здатні витримати зимові морози та з приходом літа вилуплюються.

Якщо ви ніколи не мали справу з білокрилкою, то ось вам ознаки цих шкідників:

Білі маленькі комахи біля та на рослинах.

Напівпрозорі, ледь помітні лусочки, що покривають нижню площину листя.

Падь.

Безліч темних або чорних плям на рослині.

Пожовклі та скручені листки.

Народні способи боротьби з білокрилкою

Розчин попелу

Вам необхідно:

Настояти одну склянку попелу у трьох літрах окропу.

Залишити розчин на три дні, а потім обробити рослини.

Процедуру можна повторити через 10 днів.

Розчин нашатирного спирту

Одну столову ложку аміаку додайте до одного відра води. Ретельно перемішайте рідину та обприскайте рослини, на яких зʼявилися шкідники.

Застосовувати цей метод можна не частіше, ніж раз на місяць. Аміак містить багато азоту, який буде накопичуватися у ґрунті та рослині, тому будьте обережні.

Оцет

Обробляти пошкоджені рослини можна щотижня розчином оцту. Усе, що потрібно зробити:

У 10 л води влити 50 мл яблучного оцту та додати 30 мл мильної стружки.

Ретельно перемішати суміш та обробити шкідників.

Тютюновий розчин

Цей спосіб допоможе не лише позбутися білокрилки, а й вилікувати пошкоджені рослини, зокрема капусту.

Просто розчиніть дві склянки тютюну в 1 л води. Для профілактики обприскуйте рослини один раз в 15 діб, а для лікування – кожного дня протягом трьох днів.

Господарське мило

Спершу потрібно натерти шматок мила. Потім розчинити його у воді (в пропорції 1:6). Ретельно перемішайте розчин.

Обробляти рослини потрібно один раз на 10 днів. Як наносити: змоченою в розчині губкою з виворітного боку листків.

Часникові стрілки

Для цього методу:

Подрібніть у блендері 100 г цибулевих або часникових стрілок.

Перекладіть їх у герметичну місткість та залиште на сім днів.

Тепер додайте до настоянки 5 л води й обробіть рослини.

Наносити засіб можна один раз на два тижні. А обприскувати потрібно як рослини, так і самий ґрунт.

Фото: з відкритих джерел