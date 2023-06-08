Белокрылка — огородный вредитель, который считается опасным для многих растений. Насекомое наносит значительный ущерб огурцам, томатам, перцу, баклажанам, салату, сельдерею, кабачкам, капусте, землянике и декоративным культурам.
Как бороться с белокрылкой народными способами — читайте в материале Фактов ICTV.
Почему появляется белокрылка
Вредители активно распространяются при повышенной влажности воздуха (70-80%) и безветренной жаркой погоде при температуре 22-25°C. Поэтому чаще всего встретить насекомое можно в теплицах или оранжереях.
Насекомое размножается круглый год и может давать до 15 поколений в год. Взрослая белокрылка за один месяц жизни может отложить 150-300 яиц. Личинки, вылупившиеся из яиц, имеют плоскую форму и похожи на чешуйки. Они быстро растут и становятся взрослыми через 2-3 недели.
Когда температура воздуха достигает 10°C, белокрылка погибает, однако ее яйца способны выдержать зимние морозы и с приходом лета вылупляются.
Если вы никогда не имели дело с белокрылкой, то вот вам признаки этих вредителей:
- Белые маленькие насекомые рядом и на растениях.
- Полупрозрачные, едва заметные чешуйки, покрывающие нижнюю плоскость листьев.
- Падь.
- Множество темных или черных пятен на растении.
- Пожелтевшие и скрученные листья.
Народные способы борьбы с белокрылкой
Раствор пепла
Вам необходимо:
- Настоять один стакан пепла в трех литрах кипятка.
- Оставить раствор на три дня, а затем обработать растения.
- Процедуру можно повторить через 10 дней.
Раствор нашатырного спирта
Добавьте одну столовую ложку аммиака в одно ведро воды. Тщательно перемешайте жидкость и опрыскайте растения, на которых появились вредители.
Применять этот метод можно не чаще, чем раз в месяц. Аммиак содержит много азота, который будет накапливаться в почве и растении, поэтому будьте осторожны.
Уксус
Обрабатывать поврежденные растения можно еженедельно раствором уксуса. Все, что нужно сделать:
- В 10 л воды влить 50 мл яблочного уксуса и 30 мл мыльной стружки.
- Тщательно перемешать смесь и обработать вредителей.
Табачный раствор
Этот способ поможет не только избавиться от белокрылки, но и вылечить поврежденные растения, в частности капусту.
Просто растворите два стакана табака в 1 л воды. Для профилактики опрыскивайте растения один раз в 15 суток, а для лечения – каждый день в течение трех дней.
Хозяйственное мыло
Сначала нужно натереть кусок мыла. Затем растворите его в воде (в пропорции 1:6). Тщательно перемешайте раствор.
Обрабатывать растения нужно один раз в 10 дней. Как наносить: смоченной в растворе губкой с изнаночной стороны листьев.
Чесночные стрелки
Для этого метода:
- Измельчите в блендере 100 г луковых или чесночных стрелок.
- Переложите массу в герметичную емкость и оставьте на семь дней.
- Теперь добавьте к настойке 5 л воды и обработайте растения.
Наносить средство можно один раз в две недели. А опрыскивать нужно как растения, так и сам грунт.
Фото: из открытых источников