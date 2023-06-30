Спостерігати за акваріумними рибками – найкращий спосіб позбутися стресу та заспокоїтись. Проте акваріум та домашні рибки потребують постійного та належного догляду.

Один з етапів якісного догляду – очищення акваріума. Як правильно чистити акваріум в домашніх умовах, читайте в нашому матеріалі.

Коли мити акваріум

Основні ознаки забруднення:

Каламутна вода в резервуарі. Зелений, чорний або бурий наліт на склі. Неприємний запах та явні забруднення дна.

Як правильно очищати акваріум

Якщо ви помітили бруд, зелений наліт чи відчули неприємний запах з акваріума – час для прибирання настав. Спершу потрібно виловити усіх рибок за допомогою сачка та пересадити їх у чисту воду.

Далі потрібно дістати з резервуара усі аксесуари (каміння, декоративну зелень тощо) та перекласти їх в окрему миску.

Тепер можна зливати брудну воду, але злити потрібно лише 1/5 частину рідини. Для цього використовують акваріумний сифон та відро. Коли вода зникне, можна розпочинати чистити стінки акваріума. Для цього застосовують скребок та губку.

Спершу потрібно зняти брудний наліт, а потім протерти стінки мʼякою губкою до блиску.

– Використання побутової хімії категорично заборонено! Хімічні засоби можуть спровокувати смерть рибок. Тому використовуйте просто воду.

Тепер можна починати очищення аксесуарів акваріума: ретельно промийте їх в чистій воді, використовуючи губку чи щітку. А акваріумний ґрунт відмінно очищається за допомогою сифона.

Після очищення декор можна повернути на місце. Також окрему увагу приділіть обігрівачу, термометру, світильнику, шлангам та фільтру. Їх можна обережно помити під проточною водою.

Коли усі елементи акваріума та його наповнення буде очищено, можна ставити їх на місце та заливати нову воду.

Рідину можна додавати просто з крана, використовуючи спеціальну акваріумну хімію – кондиціонер, антихлор, біостартер тощо.

Після заповнення акваріума почекайте хвилин 15-20 та запускайте рибок назад.