Наблюдение за аквариумными рыбками — лучший способ избавиться от стресса и успокоиться. Однако аквариум и домашние рыбки нуждаются в постоянном и надлежащем уходе.

Один из этапов качественного ухода — очистка аквариума. Как правильно чистить аквариум в домашних условиях, читайте в нашем материале.

Когда мыть аквариум

Основные признаки загрязнения:

Мутная вода в резервуаре. Зеленый, черный или бурый налет на стекле. Неприятный запах и явные загрязнения дна.

Как правильно очищать аквариум

Если вы заметили грязь, зеленый налет или почувствовали неприятный запах из аквариума — время для уборки настало. Сперва нужно выловить всех рыбок с помощью сачка и пересадить их в чистую воду.

Далее нужно достать из резервуара все аксессуары (камни, декоративную зелень и т.д.) и переложить их в отдельную миску.

Теперь можно сливать грязную воду, но слить нужно лишь 1/5 часть жидкости. Для этого используют аквариумный сифон и ведро. Когда вода исчезнет, можно начинать чистить стенки аквариума. Для этого применяют скребок и губку.

Сперва нужно снять грязный налет, а затем протереть стенки мягкой губкой до блеска.

— Использование бытовой химии категорически запрещено! Химические средства могут спровоцировать смерть рыбок. Поэтому используйте просто воду.

Теперь можно начинать очистку аксессуаров аквариума: тщательно промойте их в чистой воде, используя губку или щетку. А аквариумный грунт отлично очищается с помощью сифона.

После мытья декор можно вернуть на место. Также отдельное внимание уделите обогревателю, термометру, светильнику, шлангам и фильтру. Их можно осторожно помыть под проточной водой.

Когда все элементы аквариума и его наполнение будут очищены, можно ставить их на место и заливать новую воду.

Жидкость можно добавлять просто из крана, используя специальную аквариумную химию — кондиционер, антихлор, биостартер и тому подобное.

После заполнения аквариума подождите минут 15-20 и запускайте рыбок обратно.