Чим мити плитку, щоб не було розводів

Довести плитку у ванній кімнаті чи на кухні до ідеального стану інколи буває складно. Адже навіть після прибирання на плитці залишаються розводи, які важко відмити.

Чим потрібно мити плитку, щоб не було розводів – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як правильно мити плитку

Щоб поверхня плитки сяяла, варто підходити до прибирання комплексно та памʼятати про важливі правила:

Спершу потрібно очистити плитку від наявного бруду. Для цього потрібно витерти її чистою ганчіркою.

Тепер слід змити бруд: розведіть у відрі мильний розчин і протріть плитку.

Щоб прибрати піну – промийте поверхню чистою водою.

Нанесіть на плитку спеціальний засіб для видалення забруднень. Залиште його на кілька хвилин та змийте чистою ганчіркою.

Якщо вдома не залишилось хімічних засобів для очищення плитки, можна скористатися народними варіантами:

Лимонна кислота – бореться з жиром та вапняним нальотом. Її потрібно розчинити у воді в пропорції 1:2, залишити до появи білих розводів, змити теплою водою за допомогою губки.

– бореться з жиром та вапняним нальотом. Її потрібно розчинити у воді в пропорції 1:2, залишити до появи білих розводів, змити теплою водою за допомогою губки. Оцтова кислота – дезінфікує та ефективно очищає плитку. Нанесіть кислоту на плитку, залиште на 20-30 хв, потім протріть губкою та змийте водою.

– дезінфікує та ефективно очищає плитку. Нанесіть кислоту на плитку, залиште на 20-30 хв, потім протріть губкою та змийте водою. Нашатирний спирт – швидко справляється з нальотом і додає блиску. Потрібно розвести в 1 л води 30 мл нашатирю, нанести на плитку, залишити на 5 хв, а потім змити водою.

– швидко справляється з нальотом і додає блиску. Потрібно розвести в 1 л води 30 мл нашатирю, нанести на плитку, залишити на 5 хв, а потім змити водою. Засіб для миття посуду та ганчірка з мікрофібри – допоможуть видалити жир та бруд із плитки.

та ганчірка з мікрофібри – допоможуть видалити жир та бруд із плитки. Хлорне вапно – використовується для чищення білої плитки та дезінфекції.

Чим мити плитку, щоб не було розводів

Щоб на плитці не залишалося розводів, спробуйте помити її розчином соди чи оцту.

Оцет змішайте з водою в співвідношенні 1:1, а якщо будете використовувати соду – у склянку з теплою водою додайте 3 ст. ложки.

Для кращого ефекту нанесіть розчин на плитку та залиште на 10-15 хв. Потім змийте залишки розчину чистою ганчіркою.

Після видалення бруду обов’язково промийте поверхню чистою водою.

Також можна поєднати соду й оцет. Реакція цих двох речовин дозволяє розм’якшити поклади бруду та нальоту. Крім того, засоби не залишають розводів.

Щоб відмити плитку, необхідно нанести на проблемні ділянки пасту з соди (для цього додайте до порошку трошки води). Потім за допомогою розпилювача нанесіть столовий оцет на плитку.

Через 5-7 хв змийте залишки соди й оцту чистою водою.

А ще можна спробувати використати господарське мило. Необхідно натерти губку милом, нанести засіб на плитку та залишити на 30 хв.

Залишки господарського мила змийте водою та витріть плитку сухою ганчіркою.