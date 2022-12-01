Частые отключения света и воды вносят свои коррективы в планы украинцев.

У многих уже бывали такие ситуации, когда приходилось сушить волосы после мытья головы над газовой плитой или беспощадно тереть их полотенцем по всей длине.

Однако делать это категорически нельзя. Как помыть волосы без воды – читайте в материале.

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Как помыть волосы без воды в домашних условиях

Если у вас есть сухой шампунь – волноваться не о чем.

Нужно просто равномерно распределить средство на корнях волос и через 1-2 минуты убрать остатки шампуня пальцами.

Однако не у всех в доме есть этот незаменимый помощник. Если на кухне найдется порошок из горчицы и ржаная мука, можно придать свежесть волосам и с помощью них.

Способ мытья головы без воды с горчичным порошком и ржаной мукой

Прежде всего нужно знать, что этот способ идеально подходит для блондинок и обладательниц рыжих волос. Муку для мытья возьмите не мелкого помола (или отруби).

2 ст.л. муки и 1 ч.л. порошка смешайте в стакане.

Расчешите волосы и равномерно разделите их. Нанесите смесь и хорошо втирайте в корни.

Оставьте на 10-15 минут и вычешите остатки средства массажной щеткой или густой расческой.

Существует и другой способ того, как помыть волосы, когда нет воды. Для этого возьмите овсяные хлопья и эфирное масло.

Как помыть волосы без воды хлопьями

Этот способ идеально подходит для брюнеток. Для этого возьмите измельченную овсянку (3 ст.л.) и эфирное масло (5-6 кап.).

Измельчите сухую кашу до состояния муки. Высыпьте муку в стакан и добавьте капли эфирного масла.

Хорошо перемешайте и распределите на корнях волос. Подержите смесь 10–15 минут.

После этого расчешите волосы и сделайте укладку.

Как помыть волосы с помощью какао-порошка