Гарна зачіска для жінки – хороший настрій на увесь день. Сьогодні більшість жінок не уявляє свого життя без вирівнювача для волосся. Цей девайс допомагає зробити будь-яку зачіску за лічені хвилини.

З його допомогою можна випрямити покручене та неслухняне волосся, накрутити легкі локони чи додати обʼєму. Але сьогоднішня ситуація з електроенергією змушує жінок шукати альтернативу.

Як вирівняти волосся без використання електроприладів – далі у матеріалі Фактів ICTV.

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Домашні методи

Щоби волосся після миття було не лише чистим, а й рівним, потрібно зробити спеціальні домашні маски. Такий спосіб не зашкодить вашому волоссю, а усі інгредієти доступні та недорогі.

Олійна маска

Щоб вирівняти волосся без стайлера, знадобиться:

оливкова олія – 0,5 ст. л;

мигдальна олія – 0,5 ст. л;

рицинова олія – 0,5 ст. л.

Усі три олії потрібно змішати в тарілці, нагріти на водяній бані та нанести на волосся по всій довжині (не торкаючись коренів).

Для кращого ефекту, на голову надягніть шапочку для душу та закутайте бавовняним рушником. Через годину маску слід змити за допомогою шампуню. Якщо олія залишається на волоссі, помийте голову ще раз.

Після процедури розчешіть волосся та почекайте, поки пасма висохнуть.

Рівняємо волосся міцним чорним чаєм

Дивно звучить, проте міцний чорний чай з цукром може вирівняти покручене волосся не гірше за професійний стайлер.

Усе, що потрібно зробити:

Помити волосся. Заварити міцний чорний чай та додати трішки цукру. Не потрібно сипати його багато, адже волосся може стати липким. На вологе волосся нанести настояний чай та розчесатися. Почекати, поки волосся повністю висохне.

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Вирівнювання за допомогою оцту

Привести до ладу волосся без плойки допоможе оцтова маска. Вам потрібно:

зʼєднати в мисці 4 ч.л яблучного оцту та 2 ч.л оливкової олії;

далі додати 50 мл теплої води та ретельно все перемішати;

нанести маску на волосся та залишити її на годину;

по закінченню часу змити залишки маски теплою водою та шампунем.

Почекайте, поки волосся повністю висохне, та насолоджуйтесь результатом.

Також ви можете зробити собі домашнє ламінування. Воно не лише зробить волосся слухняним та рівним, а й додасть йому блиску та обʼєму. Як робити ламінування в домашніх умовах, дивіться тут.

Не варто забувати про правильний догляд. Після шампуню слід використовувати маску, кондиціонер, термозахист та олійку. При регулярному догляді, волосся завжди виглядатиме доглянутим та здоровим, навіть без фену та стайлера.