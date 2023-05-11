Прання штор завдає багато клопоту. Це виснажливе завдання, яке складається з неприємних етапів: знімати і чіпляти назад текстиль. Тому господарі роблять цю процедуру вкрай рідко, що призводить до накопичення пилу.

Проте для того, щоб очистити штори, необовʼязково їх знімати.

Як помити штори не знімаючи

Пилосос

Спершу потрібно струсити пил зі штор. Далі одягніть на пилосос насадку, призначену для чищення мʼяких меблів. Якщо вона відсутня, оберніть щітку-насадку шматком вологої тканини.

Увімкніть пилосос на мінімальну потужність і пройдіться ним по шторах.

Мильний розчин

Для цього способу використайте мило або гель для миття посуду. Розчиніть один із засобів у воді, утворюючи піну. Далі нанесіть її на губку і обробіть забруднення. Залиште на кілька хвилин, після чого зітріть залишки.

Пароочисник

Чудово підійде метод із застосуванням пари. Парогенератор потрібно використовувати лише тоді, коли хочете позбутися пилу.

Також, для видалення пилу можна регулярно струшувати штори. Однак такий спосіб не позбавить текстиль від шкідливих мікроорганізмів.