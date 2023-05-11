Стирка штор доставляет много хлопот. Это утомительная задача, которая состоит из неприятных этапов: снимать и цеплять обратно текстиль. Поэтому хозяева делают эту процедуру крайне редко, что приводит к накоплению пыли.

Однако для того, чтобы очистить шторы, необязательно их снимать.

Как помыть шторы не снимая

Пылесос

Сначала нужно стряхнуть пыль со штор. Далее наденьте на пылесос насадку, предназначенную для чистки мягкой мебели. Если она отсутствует, оберните щетку-насадку куском влажной ткани.

Включите пылесос на минимальную мощность и пройдитесь им по шторам.

Мыльный раствор

Для этого способа используйте мыло или гель для мытья посуды. Растворите одно из средств в воде, образуя пену. Далее нанесите ее на губку и обработайте загрязнения. Оставьте на несколько минут, после чего стряхните остатки.

Пароочиститель

Отлично подойдет метод с применением пара. Парогенератор нужно использовать лишь тогда, когда хотите избавиться от пыли.

Также, для удаления пыли можно регулярно встряхивать шторы. Однако такой способ не избавит текстиль от вредных микроорганизмов.