Завжди хочеться, щоб все у кухні блищало – раковина, плита, стіни радували око своєю кришталевою чистотою. Але й витрачати багато часу на постійне прибирання, звісно, немає ніякого бажання. Цього разу Факти ICTV розбиралися, як почистити мікрохвильовку лимоном та не витратити на це купу часу.

Зараз в арсеналі будь-якої господині багато сучасних засобів для прибирання, які відбілять, відчистять все до блиску. Але, як правило, у магазинах ці розчини та суміші коштують чимало. Якщо хочеться зекономити, то є дієвий народний метод – мікрохвильовку можна почистити лимоном або лимонною кислотою. Як це зробити за лічені хвилини – читайте далі в матеріалі.

Як почистити мікрохвильовку лимоном

Відомо, що цей фрукт першокласно може впоратися з будь-якими забрудненнями, насамперед, з жиром. Але тут важливо дотримуватися кількох правил.

Щоб почистити мікрохвильовку лимоном, візьміть:

1-2 склянки води;

миску для мікрохвильової печі;

один лимон;

губки, щітки, сухі ганчірки.

Після того як ви приготуєте все необхідне, ставайте до справи. У відповідну ємність наберіть звичайну воду з-під крану та додайте до неї лимонну кислоту або лимонний сік. Помістіть у посудину попередньо нарізаний лимон. А далі, щоб почистити мікрохвильовку лимоном, ставимо до неї цю мисочку і вмикаємо на повну потужність. Тривалість процедури – дві-п’ять хвилин.

Після вимкнення мікрохвильовки чекаємо ще приблизно п’ять хвилин. В цей час важливо не відчиняти дверцята. Далі беремо губку, змочуємо її у лимонному розчині та протираємо мікрохвильовку.

Як почистити мікрохвильовку лимонною кислотою

Якщо ви не маєте бажання використовувати лимон, можна придбати пакетик лимонної кислоти. На форумах кажуть, що вона не гірше за лимон відчищає від бруду та жиру. Щоб почистити мікрохвильовку лимонною кислотою, візьміть такі компоненти:

миску для мікрохвильовки;

дві склянки води;

1-2 ст. л лимонної кислоти;

губки, щітки та сухі ганчірки.

Щоб мати уявлення, як за допомогою лимонної кислоти відчистити мікрохвильовку в домашніх умовах, потрібно дотримуватися інструкції. Тож, додайте вказану на упаковці кількість порошку в миску з водою, перемішайте. Після цього поставте її у мікрохвильовку на 10 хвилин, при цьому важливо ввімкнути електронний пристрій на повну потужність. Після того цього протріть мікрохвильовку губкою та ганчіркою.

Бонусом буде приємний запах лимона. Користуйтеся!

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Що потрібно робити, щоби мікрохвильовка залишалася чистою

Також радимо, щоб якомога рідше вдаватися до маніпуляцій з очищення мікрохвильовки, придбати спеціальну кришку. Нею можна накривати тарілку, коли ставиш їжу розігріватися. Так, м’ясо та інші страви під час нагрівання не будуть розлітатися по стінках мікрохвильовки. Якщо у вас немає такої кришки, можна скористатися харчовою плівкою або пергаментним папером.

Крім того, не варто класти до мікрохвильовки продукти, які можуть вибухнути, наприклад, цілі курячі яйця.

Ще одна порада – розморожуйте їжу в глибоких тарілках, щоб не забруднювати скляний піддон мікрохвильовки.

Після використання протирайте стінки мікрохвильовки паперовою серветкою і залишайте дверцята відкритими на пару хвилин. Так запах і залишки вологи будуть вивітрюватися.