Всегда хочется, чтобы в кухне все блестело – раковина, плита, стены радовали глаз своей кристальной чистотой. Но и тратить много времени на постоянную уборку, конечно, нет никакого желания. На этот раз Факты ICTV разбирались, как почистить микроволновку лимоном и при этом сэкономить кучу времени.
Сейчас в арсенале любой хозяйки куча современных средств для уборки, которые отчистят все до блеска. Но, как правило, в магазинах такие пузырьки стоят немало. Если хочется сэкономить, то есть действенный народный метод – микроволновку можно почистить лимоном или лимонной кислотой. Как это сделать в считанные минуты – читайте дальше в материале.
Как почистить микроволновку лимоном
Известно, что этот фрукт может справиться с любыми загрязнениями, прежде всего, с жиром. Но здесь важно соблюдать несколько правил.
Для того чтобы почистить микроволновку лимоном, возьмите:
- 1-2 стакана воды;
- миску для микроволновки;
- один лимон;
- губки, щетки, сухие тряпки.
После того как вы приготовите все необходимое, приступайте к делу. В подходящую емкость наберите обычную воду из-под крана и добавьте в нее лимонную кислоту или лимонный сок. Поместите в посудину предварительно нарезанный лимон. А дальше, чтобы почистить микроволновку лимоном, ставим в нее эту мисочку и включаем электроприбор на полную мощность.
Продолжительность процедуры – от двух до пяти минут. После выключения микроволновки ждем еще около пяти минут. В это время важно не открывать дверцу. Далее берем губку, смачиваем ее в лимонном растворе и протираем микроволновку.
Как почистить микроволновку лимонной кислотой
Если вы не хотите использовать лимон, то можно приобрести пакетик лимонной кислоты. На форумах говорят, что она не хуже лимона отчищает от грязи и жира. Чтобы почистить микроволновку лимонной кислотой, возьмите следующие составляющие:
- миску для микроволновки;
- два стакана воды;
- 1-2 ст. л лимонной кислоты;
- губки, щетки и сухие тряпки.
Чтобы иметь представление, как с помощью лимонной кислоты отчистить микроволновку в домашних условиях, нужно следовать инструкции. Итак, добавьте указанное на упаковке количество порошка в миску с водой и перемешайте. После этого поставьте ее в микроволновку на 10 минут, при этом важно включить электронное устройство на полную мощность. После того как время истечет – протрите микроволновку губкой и тряпкой.
Бонусом будет приятный запах лимона. Пользуйтесь!
Что нужно делать, чтобы микроволновка оставалась чистой
Также советуем, чтобы как можно реже прибегать к манипуляциям по очистке микроволновки – приобрести специальную крышку. Ею можно накрывать тарелку, когда ставите еду разогреваться. Так, мясо и другие продукты при нагревании не будут разлетаться по стенкам микроволновки. Также если у вас нет такой крышки, то можно воспользоваться пищевой пленкой или пергаментной бумагой.
Кроме того, не стоит класть в микроволновку продукты, которые могут взорваться, например, целые куриные яйца.
Еще один совет – размораживайте пищу в глубоких тарелках, чтобы не загрязнять стеклянный поддон микроволновки.
После использования протирайте стенки микроволновки бумажной салфеткой и оставляйте дверцу открытой на пару минут. Так запах и остатки влаги будут выветриваться.