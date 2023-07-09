Всегда хочется, чтобы в кухне все блестело – раковина, плита, стены радовали глаз своей кристальной чистотой. Но и тратить много времени на постоянную уборку, конечно, нет никакого желания. На этот раз Факты ICTV разбирались, как почистить микроволновку лимоном и при этом сэкономить кучу времени.

Сейчас в арсенале любой хозяйки куча современных средств для уборки, которые отчистят все до блеска. Но, как правило, в магазинах такие пузырьки стоят немало. Если хочется сэкономить, то есть действенный народный метод – микроволновку можно почистить лимоном или лимонной кислотой. Как это сделать в считанные минуты – читайте дальше в материале.

Как почистить микроволновку лимоном

Известно, что этот фрукт может справиться с любыми загрязнениями, прежде всего, с жиром. Но здесь важно соблюдать несколько правил.

Для того чтобы почистить микроволновку лимоном, возьмите:

1-2 стакана воды;

миску для микроволновки;

один лимон;

губки, щетки, сухие тряпки.

После того как вы приготовите все необходимое, приступайте к делу. В подходящую емкость наберите обычную воду из-под крана и добавьте в нее лимонную кислоту или лимонный сок. Поместите в посудину предварительно нарезанный лимон. А дальше, чтобы почистить микроволновку лимоном, ставим в нее эту мисочку и включаем электроприбор на полную мощность.

Продолжительность процедуры – от двух до пяти минут. После выключения микроволновки ждем еще около пяти минут. В это время важно не открывать дверцу. Далее берем губку, смачиваем ее в лимонном растворе и протираем микроволновку.

Как почистить микроволновку лимонной кислотой

Если вы не хотите использовать лимон, то можно приобрести пакетик лимонной кислоты. На форумах говорят, что она не хуже лимона отчищает от грязи и жира. Чтобы почистить микроволновку лимонной кислотой, возьмите следующие составляющие:

миску для микроволновки;

два стакана воды;

1-2 ст. л лимонной кислоты;

губки, щетки и сухие тряпки.

Чтобы иметь представление, как с помощью лимонной кислоты отчистить микроволновку в домашних условиях, нужно следовать инструкции. Итак, добавьте указанное на упаковке количество порошка в миску с водой и перемешайте. После этого поставьте ее в микроволновку на 10 минут, при этом важно включить электронное устройство на полную мощность. После того как время истечет – протрите микроволновку губкой и тряпкой.

Бонусом будет приятный запах лимона. Пользуйтесь!

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Что нужно делать, чтобы микроволновка оставалась чистой

Также советуем, чтобы как можно реже прибегать к манипуляциям по очистке микроволновки – приобрести специальную крышку. Ею можно накрывать тарелку, когда ставите еду разогреваться. Так, мясо и другие продукты при нагревании не будут разлетаться по стенкам микроволновки. Также если у вас нет такой крышки, то можно воспользоваться пищевой пленкой или пергаментной бумагой.

Кроме того, не стоит класть в микроволновку продукты, которые могут взорваться, например, целые куриные яйца.

Еще один совет – размораживайте пищу в глубоких тарелках, чтобы не загрязнять стеклянный поддон микроволновки.

После использования протирайте стенки микроволновки бумажной салфеткой и оставляйте дверцу открытой на пару минут. Так запах и остатки влаги будут выветриваться.