Гарний килимок на підлозі відмінно доповнює інтерʼєр у кімнаті та надає оселі затишної атмосфери. Крім того, він справжній рятівник для ніжок в холодні пори року.

Однак килим дуже швидко брудниться та збирає на собі пил, різний бруд і неприємний аромат. Якщо ви помітили, що від килима почало тхнути брудними шкарпетками, проблему потрібно вирішувати негайно.

Як почистити килим, який смердить брудними шкарпетками – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які килими можна очищати

Перш ніж починати боротьбу з неприємним запахом брудних шкарпеток, зверніть увагу на матеріал, з якого зроблений килим:

шовк, віскоза, вовна ручної роботи – тільки хімчистка;

шерсть звичайна – сода, оцет, сіль, крохмаль;

синтетика – сіль, оцет, мильні розчини.

Прибираємо неприємний аромат з килима

Прості способи, які допоможуть усунути неприємний запах брудних шкарпеток з вашого килима:

Харчова сода

Вам необхідно просто посипати нею килим та залишити так на 30-35 хв. По закінченню часу, зметіть залишки соди віником та пропилососьте килим.

Такий спосіб підійде для килимів з коротким ворсом.

Розчин марганцівки

Світло-рожева вода вважається непоганим народним засобом у боротьбі з неприємним запахом.

Вам необхідно розвести 3-5 кристаликів марганцівки в 1 літрі води та обробити килим готовою рідиною. За допомогою щітки очистьте килим, а потім ретельно висушіть покриття.

Розчин соди, оцту та порошку

Вам знадобиться:

0,5 склянки окропу;

оцет – 70 мл;

сода – 1 ст. л;

пральний порошок – 1 ст. л.

Всі ці інгредієнти змішайте, перелийте в пляшку та через пульверизатор розприскайте на килим. Потім візьміть ганчірку (бажано з бавовняної тканини) та ретельно протріть нею увесь килим. Потім вологою губкою приберіть залишки розчину та висушіть килим.

Класична побутова хімія

Це відмінний спосіб для очищення килима від запаху брудних шкарпеток. Багато господинь використовують спеціальні шампуні для того, аби реанімувати брудний та смердючий килим.

Спершу вам потрібно пропилососити килим, потім взяти шампунь, рідке мило, засіб для миття посуду тощо та розчинити засіб у воді до густої піни.

За допомогою губки нанесіть піну на килим, залиште на кілька хвилин, ретельно потріть та вимийте з водою. В кінці килим потрібно висушити феном, щоб не спровокувати процес гниття тканин.

Суміш харчової соди, перекису та мийного засобу

Цей варіант допоможе позбутися забруднень та неприємних затхлих запахів. Для приготування розчину вам знадобиться:

харчова сода – 2 ст.л;

перекис 3% – пів склянки;

мийний засіб – кілька крапель.

Змішайте усі інгредієнти та перелийте суміш у пляшку з розприскувачем. Нанесіть розчин та залиште на 15 хв. По закінченню часу ретельно протріть килим та вимийте водою.

Після очищення можна винести килим на свіже повітря.