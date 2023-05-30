Красивый коврик на полу отлично дополняет интерьер в комнате и придает дому уютную атмосферу. Кроме того, он настоящий спаситель для ножек в холодное время года.

Однако ковер очень быстро пачкается и собирает на себе пыль, различную грязь и неприятный аромат. Если вы заметили, что от ковра начало попахивать грязными носками, проблему нужно решать немедленно.

Как почистить ковер, который воняет грязными носками — читайте в материале Фактов ICTV.

Какие ковры можно чистить

Прежде чем начинать борьбу с неприятным запахом грязных носков, обратите внимание на материал, из которого сделан ковер:

шелк, вискоза, шерсть ручной работы — только химчистка;

шерсть обыкновенная — сода, уксус, соль, крахмал;

синтетика — соль, уксус, мыльные растворы.

Убираем неприятный аромат носков с ковра

Простые способы избавиться от неприятного запаха грязных носков с ковра:

Пищевая сода

Вам необходимо просто посыпать ею ковер и оставить так на 30-35 мин. По истечению времени сметите остатки соды веником и пропылесосьте ковер.

Такой способ подойдет для ковров с коротким ворсом.

Раствор марганцовки

Светло-розовая вода считается неплохим народным средством в борьбе с неприятным запахом.

Вам необходимо развести 3-5 кристалликов марганцовки в 1 литре воды и обработать ковер готовой жидкостью. Используйте щетку, чтобы очистить ковер, а затем тщательно высушите покрытие.

Раствор соды, уксуса и порошка

Вам понадобится:

0,5 стакана кипятка;

уксус — 70 мл;

сода — 1 ст. л.;

стиральный порошок — 1 ст. л.

Все эти ингредиенты смешайте, перелейте в бутылку и через пульверизатор распылите на ковер. Затем возьмите тряпку (желательно из хлопчатобумажной ткани) и тщательно протрите ею весь ковер. Затем влажной губкой уберите остатки раствора и высушите ковер.

Классическая бытовая химия

Это отличный способ для очистки ковра от запаха грязных носков. Многие хозяйки используют специальные шампуни для того, чтобы реанимировать грязный и вонючий ковер.

Сначала вам нужно пропылесосить ковер, затем взять шампунь, жидкое мыло, средство для мытья посуды и т. д. и растворить средство в воде до густой пены.

С помощью губки нанесите пену на ковер, оставьте на несколько минут, тщательно потрите и вымойте с водой. В конце ковер нужно высушить феном, чтобы не спровоцировать процесс гниения тканей.

Смесь пищевой соды, перекиси и моющего средства

Этот вариант поможет избавиться от загрязнения и неприятных затхлых запахов. Для приготовления раствора вам понадобится:

пищевая сода — 2 ст. л.;

перекись 3% — полстакана;

моющее средство — несколько капель.

Смешайте все ингредиенты и перелейте смесь в бутылку с разбрызгивателем. Нанесите раствор и оставьте на 15 мин. По истечению времени тщательно протрите ковер и вымойте водой.

После очистки можно вынести ковер на свежий воздух.