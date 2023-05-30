Красивый коврик на полу отлично дополняет интерьер в комнате и придает дому уютную атмосферу. Кроме того, он настоящий спаситель для ножек в холодное время года.
Однако ковер очень быстро пачкается и собирает на себе пыль, различную грязь и неприятный аромат. Если вы заметили, что от ковра начало попахивать грязными носками, проблему нужно решать немедленно.
Как почистить ковер, который воняет грязными носками — читайте в материале Фактов ICTV.
Какие ковры можно чистить
Прежде чем начинать борьбу с неприятным запахом грязных носков, обратите внимание на материал, из которого сделан ковер:
- шелк, вискоза, шерсть ручной работы — только химчистка;
- шерсть обыкновенная — сода, уксус, соль, крахмал;
- синтетика — соль, уксус, мыльные растворы.
Убираем неприятный аромат носков с ковра
Простые способы избавиться от неприятного запаха грязных носков с ковра:
Пищевая сода
Вам необходимо просто посыпать ею ковер и оставить так на 30-35 мин. По истечению времени сметите остатки соды веником и пропылесосьте ковер.
Такой способ подойдет для ковров с коротким ворсом.
Раствор марганцовки
Светло-розовая вода считается неплохим народным средством в борьбе с неприятным запахом.
Вам необходимо развести 3-5 кристалликов марганцовки в 1 литре воды и обработать ковер готовой жидкостью. Используйте щетку, чтобы очистить ковер, а затем тщательно высушите покрытие.
Раствор соды, уксуса и порошка
Вам понадобится:
- 0,5 стакана кипятка;
- уксус — 70 мл;
- сода — 1 ст. л.;
- стиральный порошок — 1 ст. л.
Все эти ингредиенты смешайте, перелейте в бутылку и через пульверизатор распылите на ковер. Затем возьмите тряпку (желательно из хлопчатобумажной ткани) и тщательно протрите ею весь ковер. Затем влажной губкой уберите остатки раствора и высушите ковер.
Классическая бытовая химия
Это отличный способ для очистки ковра от запаха грязных носков. Многие хозяйки используют специальные шампуни для того, чтобы реанимировать грязный и вонючий ковер.
Сначала вам нужно пропылесосить ковер, затем взять шампунь, жидкое мыло, средство для мытья посуды и т. д. и растворить средство в воде до густой пены.
С помощью губки нанесите пену на ковер, оставьте на несколько минут, тщательно потрите и вымойте с водой. В конце ковер нужно высушить феном, чтобы не спровоцировать процесс гниения тканей.
Смесь пищевой соды, перекиси и моющего средства
Этот вариант поможет избавиться от загрязнения и неприятных затхлых запахов. Для приготовления раствора вам понадобится:
- пищевая сода — 2 ст. л.;
- перекись 3% — полстакана;
- моющее средство — несколько капель.
Смешайте все ингредиенты и перелейте смесь в бутылку с разбрызгивателем. Нанесите раствор и оставьте на 15 мин. По истечению времени тщательно протрите ковер и вымойте водой.
После очистки можно вынести ковер на свежий воздух.