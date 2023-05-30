Із проблемою неприємного запаху із взуття може зіткнутися будь-яка людина, навіть найохайніша. Краще не боятися цього явища, адже з будь-якою проблемою можна впоратися. Як випрати кросівки вручну, щоб не було запаху – читайте у матеріалі.
Як випрати кросівки вручну, щоб вони не тхнули: народні засоби
Перед звичайним пранням, щоб позбутися запаху, зробіть один із таких кроків:
- Вата з оцтом. Час від часу протирайте ваше взуття ватою, змоченою або в оцті, або в перекисі водню. Багато засобу використовувати не потрібно.
- Олія лаванди. Просто капніть на устілку кросівок кілька крапель олії.
- Пакетики чаю. Покладіть їх у взуття на ніч і на ранок заберіть. Пакетики повинні бути вологими.
- Сода, дитяча присипка або активоване вугілля. Ці засоби висипте в кросівки на ніч, а вранці витрусіть.
- Винесіть їх на балкон. Тільки перед цим не забудьте витягнути з них устілки.
- Висушіть феном. Устілки також важливо сушити окремо.
- Листя м’яти або шавлію. Покладіть їх на ніч у взуття.
- Промийте взуття зсередини та зовні мильним розчином. Далі протріть взуття хлорним розчином (це допоможе його продезінфікувати).
- Накапайте на взуття трохи мийного засобу перед пранням вручну (за 20-30 хвилин).
- Лимон. Залишіть у взутті кілька кусочків лимона і видаліть їх перед пранням.
Як випрати кросівки вручну, щоб вони не тхнули: покрокова інструкція
- Після застосування одного з перерахованих вище методів, візьміть кросівки й витягніть з них устілки.
- Мийте взуття у теплій воді з порошком або мийним засобом.
- Також важливо для цього завдання користуватися щіткою.
- Устілку краще замочити у господарському милі, а шнурки – у відбілювачі (на 20-30 хвилин).
- Після того, як ви вимиєте кросівки, поставте їх у добре провітрюваному місці (наприклад, на балконі).
- Як взуття висохне, намагайтеся якомога частіше прати й міняти шкарпетки, щоб не допустити цієї проблеми в майбутньому (це ж саме стосується й гігієни ніг).