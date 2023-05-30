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Як випрати кросівки вручну, щоб не було запаху: 10 найкращих способів

30 Травня 2023, 17:41
Анна Голішевська редакторка стрічки
Кросівки
Джерело: Unsplash

Із проблемою неприємного запаху із взуття може зіткнутися будь-яка людина, навіть найохайніша. Краще не боятися цього явища, адже з будь-якою проблемою можна впоратися. Як випрати кросівки вручну, щоб не було запаху – читайте у матеріалі.

Як випрати кросівки вручну, щоб вони не тхнули: народні засоби

Перед звичайним пранням, щоб позбутися запаху, зробіть один із таких кроків:

  1. Вата з оцтом. Час від часу протирайте ваше взуття ватою, змоченою або в оцті, або в перекисі водню. Багато засобу використовувати не потрібно.
  2. Олія лаванди. Просто капніть на устілку кросівок кілька крапель олії.
  3. Пакетики чаю. Покладіть їх у взуття на ніч і на ранок заберіть. Пакетики повинні бути вологими.
  4. Сода, дитяча присипка або активоване вугілля. Ці засоби висипте в кросівки на ніч, а вранці витрусіть.
  5. Винесіть їх на балкон. Тільки перед цим не забудьте витягнути з них устілки.
  6. Висушіть феном. Устілки також важливо сушити окремо.
  7. Листя м’яти або шавлію. Покладіть їх на ніч у взуття.
  8. Промийте взуття зсередини та зовні мильним розчином. Далі протріть взуття хлорним розчином (це допоможе його продезінфікувати).
  9. Накапайте на взуття трохи мийного засобу перед пранням вручну (за 20-30 хвилин).
  10. Лимон. Залишіть у взутті кілька кусочків лимона і видаліть їх перед пранням.

Як випрати кросівки вручну, щоб вони не тхнули: покрокова інструкція

  1. Після застосування одного з перерахованих вище методів, візьміть кросівки й витягніть з них устілки.
  2. Мийте взуття у теплій воді з порошком або мийним засобом.
  3. Також важливо для цього завдання користуватися щіткою.
  4. Устілку краще замочити у господарському милі, а шнурки – у відбілювачі (на 20-30 хвилин).
  5. Після того, як ви вимиєте кросівки, поставте їх у добре провітрюваному місці (наприклад, на балконі).
  6. Як взуття висохне, намагайтеся якомога частіше прати й міняти шкарпетки, щоб не допустити цієї проблеми в майбутньому (це ж саме стосується й гігієни ніг).
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