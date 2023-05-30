Із проблемою неприємного запаху із взуття може зіткнутися будь-яка людина, навіть найохайніша. Краще не боятися цього явища, адже з будь-якою проблемою можна впоратися. Як випрати кросівки вручну, щоб не було запаху – читайте у матеріалі.

Як випрати кросівки вручну, щоб вони не тхнули: народні засоби

Перед звичайним пранням, щоб позбутися запаху, зробіть один із таких кроків:

Вата з оцтом. Час від часу протирайте ваше взуття ватою, змоченою або в оцті, або в перекисі водню. Багато засобу використовувати не потрібно. Олія лаванди. Просто капніть на устілку кросівок кілька крапель олії. Пакетики чаю. Покладіть їх у взуття на ніч і на ранок заберіть. Пакетики повинні бути вологими. Сода, дитяча присипка або активоване вугілля. Ці засоби висипте в кросівки на ніч, а вранці витрусіть. Винесіть їх на балкон. Тільки перед цим не забудьте витягнути з них устілки. Висушіть феном. Устілки також важливо сушити окремо. Листя м’яти або шавлію. Покладіть їх на ніч у взуття. Промийте взуття зсередини та зовні мильним розчином. Далі протріть взуття хлорним розчином (це допоможе його продезінфікувати). Накапайте на взуття трохи мийного засобу перед пранням вручну (за 20-30 хвилин). Лимон. Залишіть у взутті кілька кусочків лимона і видаліть їх перед пранням.

Як випрати кросівки вручну, щоб вони не тхнули: покрокова інструкція