Килими на підлозі створюють комфорт і тепло в оселі. Проте вони швидко забруднюються і збирають на собі багато пилу. Саме тому така річ в інтерʼєрі вимагає ретельного й регулярного очищення.

Щоби не витрачати зайвий час і свої сили на прання, Факти ICTV розповідають, як почистити килим, не знімаючи його з підлоги.

Як почистити килим, не знімаючи з підлоги – лайфхаки

За допомогою соди та оцту

Для цього способу вам знадобиться 1 л теплої води, 2 ст. л. харчової соди, 8 ст. л. 8-9% оцту і 4-5 ст. л. будь-якого мийного засобу.

Спершу потрібно ретельно пропилососити килим. У глибокій ємності змішайте третину води, соду та мийний засіб. За допомогою губки нанесіть піну на килим і залиште на 30 хвилин. Налийте в іншу ємність залишок води і додайте оцет. Розчин потрібно розподілити по поверхні та чистити щіткою протягом 10 хвилин. Змийте все водою.

За допомогою господарського мила

Шматок господарського мила потрібно натерти на терці й змішати з 1 л теплої води. Розчин перелийте в пульверизатор і нанесіть на килим. Поверхню варто протерти щіткою і залишити до повного висихання. Залишки можна прибрати за допомогою пилососа.

За допомогою гліцерину

Такий спосіб особливо підходить для килимів світлих відтінків. Гліцерин потрібно нанести на поверхню і залишити на 1 годину. Після цього протерти вологою ганчіркою.

За допомогою лимонної кислоти

Змішайте лимонну кислоту з водою в пропорції 1:1. Вилийте розчин на килим і залиште на 2 години. Після цього вимийте водою.