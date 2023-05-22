Килими на підлозі створюють комфорт і тепло в оселі. Проте вони швидко забруднюються і збирають на собі багато пилу. Саме тому така річ в інтерʼєрі вимагає ретельного й регулярного очищення.
Щоби не витрачати зайвий час і свої сили на прання, Факти ICTV розповідають, як почистити килим, не знімаючи його з підлоги.
Як почистити килим, не знімаючи з підлоги – лайфхаки
За допомогою соди та оцту
Для цього способу вам знадобиться 1 л теплої води, 2 ст. л. харчової соди, 8 ст. л. 8-9% оцту і 4-5 ст. л. будь-якого мийного засобу.
- Спершу потрібно ретельно пропилососити килим.
- У глибокій ємності змішайте третину води, соду та мийний засіб.
- За допомогою губки нанесіть піну на килим і залиште на 30 хвилин.
- Налийте в іншу ємність залишок води і додайте оцет.
- Розчин потрібно розподілити по поверхні та чистити щіткою протягом 10 хвилин.
- Змийте все водою.
За допомогою господарського мила
Шматок господарського мила потрібно натерти на терці й змішати з 1 л теплої води. Розчин перелийте в пульверизатор і нанесіть на килим. Поверхню варто протерти щіткою і залишити до повного висихання. Залишки можна прибрати за допомогою пилососа.
За допомогою гліцерину
Такий спосіб особливо підходить для килимів світлих відтінків. Гліцерин потрібно нанести на поверхню і залишити на 1 годину. Після цього протерти вологою ганчіркою.
За допомогою лимонної кислоти
Змішайте лимонну кислоту з водою в пропорції 1:1. Вилийте розчин на килим і залиште на 2 години. Після цього вимийте водою.