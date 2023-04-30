Діти – квіти життя, але й причина турбот для батьків. Розкидані іграшки по всій квартирі та пластилін на килимі – то часті речі. Чим вивести плями пластиліну з килима, якими засобами можна це зробити – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Очищення килима від пластиліну: що потрібно знати

По-перше, пластилін, який продається в магазинах, може містити різний склад. Але найчастіше в нього додають:

каучук,

глину,

продукти нафтопереробки.

Всі ці речовини залишають жирні плями на ворсі, і їх неможливо прибрати звичайною водою. Найважче з килимами, які мають довгий ворс, адже пластилін проникає в глибокі шари і застрягає там.

Простіше з синтетичними і шовковими поверхнями, що пов’язано з їх здатністю відштовхувати рідину і масляну субстанцію. Крім того, без побоювань щодо знебарвлення та пошкодження килим із синтетики можна чистити за допомогою різних хімічних засобів.

Чим старіше забруднення від пластиліну, тим важче його видалити.

Свіжих пластилінових слідів можна позбутися домашніми засобами, для застарілих потрібно використовувати сильнодіючі хімічні суміші.

Чим вивести пластилін з килима: народні методи

Спирт

Цей засіб може успішно руйнувати пластилінові структури на килимі. Найбільше підходять медичний етанол і горілка. Щоб видалити пляму пластиліну з килима, потрібно рясно нанести спирт на шматочок вати і протерти забруднену ділянку.

Спосіб обробки теж має значення – необхідно рухатися від периферії до центру. Можливо, буде потрібне багаторазове дублювання процедури, тож будьте терплячі – і ви досягнете мети.

Мильний розчин

Вивести плями пластиліну з килима може допомогти мильний розчин. У розчині застосовується виключно господарське мило, яке проникає всередину ворсинок глибше.

Таким чином, потрібно взяти шматок господарського мила та натерти його дрібною стружкою. Після цього додати 100 мл ледь теплої води та збовтати до отримання густої піни. Далі до мильного розчину на 10 хв потрібно покласти губку.

Після цього можна братися до виведення плями пластиліну та наносити розчин на проблемну ділянку. Залишок потрібно промити холодною водою.

Щоб місце тертя не сильно відрізнялося від власне кольору килима, потрібно захоплювати прилеглі до плями ділянки. Так все буде більш-менш рівномірно.

Холод та праска

Якщо пластилін “захопив” велику поверхню вашого килима, то в нагоді стане праска. Метод також підходить для очищення виробів з довгим ворсом.

Для процедури вам знадобляться сухі серветки або паперові рушники, а також праска.

Покрокова інструкція:

Розігрійте праску; Переверніть килим лицьовою стороною до підлоги; З обох сторін обкладіть місце плями серветками; Пропарте покриття зі зворотного боку; Для знежирення пластиліну та відновлення його структури, обробіть місце плями горілкою або іншими спиртовмісними засобами.

Якщо матеріал для ліплення вже в’ївся в килимові ворсинки, може допомогти холод. Для цього використайте звичайні кубики льоду. Після затвердіння маси її можна зчистити ножицями, шпателем, ножем тощо. Холодний спосіб хороший тим, що він не псує ворс і колір покриття.

Чим вивести пластилін з килима: побутова хімія

Для видалення пластиліну з килима в магазині можна придбати готові спеціальні миючі засоби. Вони відрізняються за складом, ціною і принципом дії. Це може бути мило для видалення старих і найстійкіших забруднень будь-яких марок або рідкий шампунь для усунення свіжих плям.