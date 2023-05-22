Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Лайфхаки

Как почистить ковер, не снимая его с пола – 4 совета

22 мая 2023, 17:59
Асоян Карина редактор ленты
как почистить ковер не снимая с пола
Источник: Unsplash

Ковры на полу создают комфорт и тепло в доме. Однако они быстро загрязняются и собирают на себе много пыли. Именно поэтому такая вещь в интерьере требует тщательной и регулярной очистки.

Чтобы не тратить лишнее время и свои силы на стирку, факты ICTV рассказывают, как почистить ковер, не снимая его с пола.

Как почистить ковер, не снимая с пола – лайфхаки

С помощью соды и уксуса

Для этого способа понадобится 1 л теплой воды, 2 ст. л. пищевой соды, 8 ст. л. 8-9% уксуса и 4-5 ст. л. любого моющего средства.

  1. Сначала нужно тщательно пропылесосить ковер.
  2. В глубокой емкости смешайте треть воды, соду и моющее средство.
  3. С помощью губки нанесите пену на ковер и оставьте на 30 минут.
  4. Налейте в другую емкость остаток воды и добавьте уксус.
  5. Раствор распределитее по поверхности и чистите щеткой в течение 10 минут.
  6. Смойте все водой.

С помощью хозяйственного мыла

Кусок мыла нужно натереть на терке и смешать с 1 л теплой воды. Раствор перелейте в пульверизатор и нанесите на ковер. Поверхность следует протереть щеткой и оставить до полного высыхания. Остатки можно убрать с помощью пылесоса.

С помощью глицерина

Такой способ особенно подходит для ковров светлых оттенков. Глицерин необходимо нанести на поверхность и оставить на 1 час. После этого протереть влажной тряпкой.

С помощью лимонной кислоты

Смешайте лимонную кислоту с водой в пропорции 1:1. Вылейте раствор на ковер и оставьте на 2 часа. После этого вымойте водой.

Читайте также:
Как почистить ковер, не снимая его с пола – 4 советаМыльный раствор и утюг. Как вывести детский пластилин с ковра

Теги
Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь