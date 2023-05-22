Ковры на полу создают комфорт и тепло в доме. Однако они быстро загрязняются и собирают на себе много пыли. Именно поэтому такая вещь в интерьере требует тщательной и регулярной очистки.

Чтобы не тратить лишнее время и свои силы на стирку, факты ICTV рассказывают, как почистить ковер, не снимая его с пола.

Как почистить ковер, не снимая с пола – лайфхаки

С помощью соды и уксуса

Для этого способа понадобится 1 л теплой воды, 2 ст. л. пищевой соды, 8 ст. л. 8-9% уксуса и 4-5 ст. л. любого моющего средства.

Сначала нужно тщательно пропылесосить ковер. В глубокой емкости смешайте треть воды, соду и моющее средство. С помощью губки нанесите пену на ковер и оставьте на 30 минут. Налейте в другую емкость остаток воды и добавьте уксус. Раствор распределитее по поверхности и чистите щеткой в течение 10 минут. Смойте все водой.

С помощью хозяйственного мыла

Кусок мыла нужно натереть на терке и смешать с 1 л теплой воды. Раствор перелейте в пульверизатор и нанесите на ковер. Поверхность следует протереть щеткой и оставить до полного высыхания. Остатки можно убрать с помощью пылесоса.

С помощью глицерина

Такой способ особенно подходит для ковров светлых оттенков. Глицерин необходимо нанести на поверхность и оставить на 1 час. После этого протереть влажной тряпкой.

С помощью лимонной кислоты

Смешайте лимонную кислоту с водой в пропорции 1:1. Вылейте раствор на ковер и оставьте на 2 часа. После этого вымойте водой.