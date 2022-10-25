Контейнер для порошка – одно из самых грязных мест в стиральной машине. Остающиеся после стирки частицы порошка затвердевают и со временем их очень трудно вымыть из лотка.
Как отмыть контейнер для порошка до состояния нового – смотрите в материале Фактов ICTV.
Как вымыть лоток в стиральной машине до состояния нового
Очень часто контейнер трудно вымыть не только от порошка, но и от плесени, накипи или ржавчины.
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Для того чтобы избавиться от плесени и порошка, сначала нужно вытащить лоток для порошка из стиральной машины.
Уже после этого приступайте к очистке.
Как почистить контейнер для порошка: народный метод
Для того чтобы почистить лоток в домашних условиях, вам необходимо иметь соду, лимонную кислоту и порошок.
- сперва вытяните отсек для порошка и поместите его в таз;
- залейте лоток кипятком (чтобы он полностью был в воде);
- добавьте несколько столовых ложек лимонной кислоты;
- налейте в отдельную емкость кипяток и добавьте по несколько ложек кальцинированной и пищевой соды;
- в тот момент, когда лимонная кислота перестанет шипеть, переместите лоток в емкость с содой;
- оставьте его на два часа, затем промойте водой.
Чем лучше очищать разные типы загрязнения в контейнере
- грибок лучше всего отмывается пищевой содой с уксусом;
- если на лотке уже есть накипь, то воспользуйтесь лимонной кислотой;
- остатки порошка лучше всего убирать лимонной кислотой вместе с содой.
- вместе с этими средствами используйте щетки и губки (жесткого типа).
Как лучше очистить контейнер от плесени
- возьмите пищевую соду и уксус (по 2 ст. л.);
- залейте в лоток эту смесь и оставьте на два часа;
- протрите жесткой тряпкой и промойте под проточной водой;
- если осталась грязь, повторите еще раз.
Как очистить контейнер от порошка
- возьмите лимонную кислоту (1 ст. л.);
- для этого способа не нужно доставать лоток из стиральной машины;
- насыпьте лимонную кислоту в лоток и включите стирку при 75°C.
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