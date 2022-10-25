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Как почистить контейнер для порошка в стиральной машине до состояния нового

25 октября 2022, 19:01
Анна Голишевская Редактор сайта
Пральна машина
Источник: Unsplash

Контейнер для порошка – одно из самых грязных мест в стиральной машине. Остающиеся после стирки частицы порошка затвердевают и со временем их очень трудно вымыть из лотка.

Как отмыть контейнер для порошка до состояния нового – смотрите в материале Фактов ICTV.

Как вымыть лоток в стиральной машине до состояния нового

Очень часто контейнер трудно вымыть не только от порошка, но и от плесени, накипи или ржавчины.

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Для того чтобы избавиться от плесени и порошка, сначала нужно вытащить лоток для порошка из стиральной машины.

Уже после этого приступайте к очистке.

Как почистить контейнер для порошка: народный метод

Для того чтобы почистить лоток в домашних условиях, вам необходимо иметь соду, лимонную кислоту и порошок.

  • сперва вытяните отсек для порошка и поместите его в таз;
  • залейте лоток кипятком (чтобы он полностью был в воде);
  • добавьте несколько столовых ложек лимонной кислоты;
  • налейте в отдельную емкость кипяток и добавьте по несколько ложек кальцинированной и пищевой соды;
  • в тот момент, когда лимонная кислота перестанет шипеть, переместите лоток в емкость с содой;
  • оставьте его на два часа, затем промойте водой.

Чем лучше очищать разные типы загрязнения в контейнере

  • грибок лучше всего отмывается пищевой содой с уксусом;
  • если на лотке уже есть накипь, то воспользуйтесь лимонной кислотой;
  • остатки порошка лучше всего убирать лимонной кислотой вместе с содой.
  • вместе с этими средствами используйте щетки и губки (жесткого типа).

Как лучше очистить контейнер от плесени

  • возьмите пищевую соду и уксус (по 2 ст. л.);
  • залейте в лоток эту смесь и оставьте на два часа;
  • протрите жесткой тряпкой и промойте под проточной водой;
  • если осталась грязь, повторите еще раз.

Как очистить контейнер от порошка

  • возьмите лимонную кислоту (1 ст. л.);
  • для этого способа не нужно доставать лоток из стиральной машины;
  • насыпьте лимонную кислоту в лоток и включите стирку при 75°C.
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