Контейнер для порошка – одно из самых грязных мест в стиральной машине. Остающиеся после стирки частицы порошка затвердевают и со временем их очень трудно вымыть из лотка.

Как отмыть контейнер для порошка до состояния нового – смотрите в материале Фактов ICTV.

Как вымыть лоток в стиральной машине до состояния нового

Очень часто контейнер трудно вымыть не только от порошка, но и от плесени, накипи или ржавчины.

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Для того чтобы избавиться от плесени и порошка, сначала нужно вытащить лоток для порошка из стиральной машины.

Уже после этого приступайте к очистке.

Как почистить контейнер для порошка: народный метод

Для того чтобы почистить лоток в домашних условиях, вам необходимо иметь соду, лимонную кислоту и порошок.

сперва вытяните отсек для порошка и поместите его в таз;

залейте лоток кипятком (чтобы он полностью был в воде);

добавьте несколько столовых ложек лимонной кислоты;

налейте в отдельную емкость кипяток и добавьте по несколько ложек кальцинированной и пищевой соды;

в тот момент, когда лимонная кислота перестанет шипеть, переместите лоток в емкость с содой;

оставьте его на два часа, затем промойте водой.

Чем лучше очищать разные типы загрязнения в контейнере

грибок лучше всего отмывается пищевой содой с уксусом;

если на лотке уже есть накипь, то воспользуйтесь лимонной кислотой;

остатки порошка лучше всего убирать лимонной кислотой вместе с содой.

вместе с этими средствами используйте щетки и губки (жесткого типа).

Как лучше очистить контейнер от плесени

возьмите пищевую соду и уксус (по 2 ст. л.);

залейте в лоток эту смесь и оставьте на два часа;

протрите жесткой тряпкой и промойте под проточной водой;

если осталась грязь, повторите еще раз.

Как очистить контейнер от порошка