Якщо у вас немає пароочисника для очищення м’яких меблів, тоді на допомогу приходять звичайні речі, які є вдома у кожного. Наприклад, кришка від каструлі.

Завдяки кільком нехитрим діям, ваші меблі стануть чистішими та красивішими. Як почистити диван кришкою від каструлі – читайте в матеріалі.

Як почистити диван кришкою від каструлі та що для цього потрібно

Для початку вам необхідно взяти:

гарячу воду;

кришку від каструлі;

таблетку для посудомийної машини;

тканину з мікрофібри.

Як почистити диван кришкою від каструлі: покрокова інструкція

Візьміть гарячу воду та розчиніть в ній таблетку для посудомийної машини. Промокніть у цій суміші ганчірку з мікрофібри, і покладіть її на кришку. Розташуйте тканину таким чином, аби вона повністю покривала поверхню кришки. Потрібно зробити так, щоб ганчірка не зісковзувала. Правильно зафіксуйте, наприклад, резинкою для волосся. Потріть кришкою брудні ділянки та зачекайте кілька хвилин. Змийте теплою водою.

Чим замінити хімію (таблетку для посудомийної машини): список народних засобів

Якщо ви хочете видалити старі плями на дивані, але не любите працювати зі шкідливими хімічними речовинами, то скористайтеся такими засобами:

Мило. Нескладне забруднення легко видаляється звичайним мильним розчином. Оцет і сода. Сода буде абсорбувати запахи, а оцет – видаляти плями. Нашатирний спирт. Якщо будете оброблювати диван за допомогою нашатирю, одягніть рукавички. Сіль. Дрібна сіль добре абсорбує та вбирає рідкі забруднення. Аспірин. Чудово підходить для видалення плям від крові. Лимонний сік та лимонна кислота. Ці два засоби добре борються з неприємними запахами на меблях і видаляють плями на світлій тканині.