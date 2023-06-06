Якщо у вас немає пароочисника для очищення м’яких меблів, тоді на допомогу приходять звичайні речі, які є вдома у кожного. Наприклад, кришка від каструлі.
Завдяки кільком нехитрим діям, ваші меблі стануть чистішими та красивішими. Як почистити диван кришкою від каструлі – читайте в матеріалі.
Як почистити диван кришкою від каструлі та що для цього потрібно
Для початку вам необхідно взяти:
- гарячу воду;
- кришку від каструлі;
- таблетку для посудомийної машини;
- тканину з мікрофібри.
Як почистити диван кришкою від каструлі: покрокова інструкція
- Візьміть гарячу воду та розчиніть в ній таблетку для посудомийної машини.
- Промокніть у цій суміші ганчірку з мікрофібри, і покладіть її на кришку.
- Розташуйте тканину таким чином, аби вона повністю покривала поверхню кришки.
- Потрібно зробити так, щоб ганчірка не зісковзувала. Правильно зафіксуйте, наприклад, резинкою для волосся.
- Потріть кришкою брудні ділянки та зачекайте кілька хвилин. Змийте теплою водою.
Чим замінити хімію (таблетку для посудомийної машини): список народних засобів
Якщо ви хочете видалити старі плями на дивані, але не любите працювати зі шкідливими хімічними речовинами, то скористайтеся такими засобами:
- Мило. Нескладне забруднення легко видаляється звичайним мильним розчином.
- Оцет і сода. Сода буде абсорбувати запахи, а оцет – видаляти плями.
- Нашатирний спирт. Якщо будете оброблювати диван за допомогою нашатирю, одягніть рукавички.
- Сіль. Дрібна сіль добре абсорбує та вбирає рідкі забруднення.
- Аспірин. Чудово підходить для видалення плям від крові.
- Лимонний сік та лимонна кислота. Ці два засоби добре борються з неприємними запахами на меблях і видаляють плями на світлій тканині.