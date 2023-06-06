Если у вас нет пароочистителя для очистки мягкой мебели, тогда на помощь приходят обычные вещи, которые есть дома у каждого. К примеру, крышка от кастрюли.
Благодаря нескольким нехитрым действиям ваша мебель станет чище и красивее. Как почистить диван крышкой от кастрюли – читайте в материале.
Как почистить диван крышкой от кастрюли и что для этого нужно
Для начала вам необходимо взять:
- горячую воду;
- крышку от кастрюли;
- таблетку для посудомоечной машины;
- ткань из микрофибры.
Как почистить диван крышкой от кастрюли: пошаговая инструкция
- Возьмите горячую воду и растворите в ней таблетку для посудомоечной машины.
- Промокните в этой смеси тряпку из микрофибры и положите ее на крышку.
- Разместите ткань так, чтобы она полностью покрывала поверхность крышки. Правильно ее зафиксируйте, например, резинкой для волос.
- Потрите крышкой грязные участки и подождите несколько минут. Смойте теплой водой.
Чем заменить химию (таблетку для посудомоечной машины): список народных средств
Если вы хотите удалить старые пятна на диване, но не любите работать с вредными химическими веществами, то воспользуйтесь следующими средствами:
- Мыло. Несложное загрязнение легко удаляется обычным мыльным раствором.
- Уксус и сода. Сода будет абсорбировать запахи, а уксус – удалять пятна.
- Нашатырный спирт. Если будете обрабатывать диван с помощью нашатыря, наденьте перчатки.
- Соль. Мелкая соль хорошо абсорбирует и впитывает жидкие загрязнения.
- Аспирин. Прекрасно подходит для удаления пятен от крови.
- Лимонный сок и лимонная кислота. Эти два средства хорошо борются с неприятными запахами на мебели и удаляют пятна на светлой ткани.