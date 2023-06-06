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Как почистить диван крышкой от кастрюли в домашних условиях: инструкция

6 июня 2023, 18:00
Анна Голишевская редактор ленты
Диван
Источник: Unsplash

Если у вас нет пароочистителя для очистки мягкой мебели, тогда на помощь приходят обычные вещи, которые есть дома у каждого. К примеру, крышка от кастрюли.

Благодаря нескольким нехитрым действиям ваша мебель станет чище и красивее. Как почистить диван крышкой от кастрюли – читайте в материале.

Как почистить диван крышкой от кастрюли и что для этого нужно

Для начала вам необходимо взять:

  • горячую воду;
  • крышку от кастрюли;
  • таблетку для посудомоечной машины;
  • ткань из микрофибры.

Как почистить диван крышкой от кастрюли: пошаговая инструкция

  1. Возьмите горячую воду и растворите в ней таблетку для посудомоечной машины.
  2. Промокните в этой смеси тряпку из микрофибры и положите ее на крышку.
  3. Разместите ткань так, чтобы она полностью покрывала поверхность крышки. Правильно ее зафиксируйте, например, резинкой для волос.
  4. Потрите крышкой грязные участки и подождите несколько минут. Смойте теплой водой.

Чем заменить химию (таблетку для посудомоечной машины): список народных средств

Если вы хотите удалить старые пятна на диване, но не любите работать с вредными химическими веществами, то воспользуйтесь следующими средствами:

  1. Мыло. Несложное загрязнение легко удаляется обычным мыльным раствором.
  2. Уксус и сода. Сода будет абсорбировать запахи, а уксус – удалять пятна.
  3. Нашатырный спирт. Если будете обрабатывать диван с помощью нашатыря, наденьте перчатки.
  4. Соль. Мелкая соль хорошо абсорбирует и впитывает жидкие загрязнения.
  5. Аспирин. Прекрасно подходит для удаления пятен от крови.
  6. Лимонный сок и лимонная кислота. Эти два средства хорошо борются с неприятными запахами на мебели и удаляют пятна на светлой ткани.
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