Розрахуйте матеріали

Найкраще в цьому випадку помножити довжину спального місця на 5. Цієї кількості тканини вистачить на оббивку всього дивану і підлокітники. Для того, щоб перетягнути кутовий диван, потрібно більше тканини. В цьому випадку довжину помножте на 6.

На звичайний диван середнього розміру потрібно взяти 17 м оббивки. Площа підкладки розраховується за лекалами старої тканини.