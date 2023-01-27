Дуже часто оббивка дивану починає втрачати свій зовнішній вигляд. Це відбувається після кількох років користування меблями. А іноді й швидше. Впоратися з цим завданням можна як за допомогою фахівців, так і самостійно. Як перетягнути диван самостійно – читайте в матеріалі.
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Розрахуйте матеріали
Найкраще в цьому випадку помножити довжину спального місця на 5. Цієї кількості тканини вистачить на оббивку всього дивану і підлокітники. Для того, щоб перетягнути кутовий диван, потрібно більше тканини. В цьому випадку довжину помножте на 6.
На звичайний диван середнього розміру потрібно взяти 17 м оббивки. Площа підкладки розраховується за лекалами старої тканини.
Як перетягнути диван: покрокова інструкція
- В першу чергу розберіть знімні деталі дивану, розкрутивши всі конфірмати і гвинти.
- Відокремте сидіння, спину і боковини від основи.
- Зніміть після цього підкладку, потім основну оббивку, від'єднавши скоби від дерев'яного каркасу.
- Почистіть наповнювач за допомогою пилососа і очищувальних засобів.
- Зробіть форму по шаблонах, приклавши стару оббивку до нового полотна і обвівши її межі ручкою на шви.
- Виріжте нові лекала.
- Прострочіть елементи оббивки для того, щоб сформувати кути, дублюючи старі шви.
- Обтягніть декоративні елементи, підлокітники і підголовники, використовуючи меблевий степлер.
- Замініть оббивку на сидінні, а після цього – на спинці.
- Проведіть процес складання в зворотньому порядку.
Як перетягнути підлокітник дивана
- Демонтований підлокітник в першу чергу розберіть на частини. Зніміть скоби за допомогою викрутки або щипців.
- Стягніть чохол і розпустіть його по швах, щоб створити лекала.
- Зробіть нову викрійку і прострочіть її частини (так, як стару).
- Криві шви на зовнішній стороні кутів будуть кидатися в очі, і навіть декорування кантом не врятує ситуацію в цьому випадку.
- Одягніть чохол на каркас, перевіряючи щільність натягу.
- Закріпіть тканину за допомогою скоб і закрийте внутрішню частину підкладом.