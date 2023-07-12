Багато хто придбав прикраси зі срібла, зокрема браслети. З плином часу, поганою профілактикою прикраси можуть темніти. Не поспішайте панікувати, бо їх можна очистити вдома самостійно, не використовуючи жодні спеціальні засоби.

Як чистити браслети милом

Візьміть мийний засіб для чищення з нейтральним рівнем pH. У невелику ємність налийте трохи теплої води, мийний засіб, та покладіть у цю суміш прикрасу на 10 хв. Потім варто взяти зубну щітку з м’яким ворсом та почистити нею браслет зі срібла. Промийте прикрасу, протріть акуратно серветкою та висушіть на рушнику.

Варто зауважити, що цей метод не можна використовувати для виробів з культивованими прісноводними перлами.

Тканина для полірування браслетів зі срібла

Існує спеціальна тканина для полірування срібла. Саме її можна придбати для ваших браслетів. Вартість такої багаторазової серветки – близько 200 грн.

Окрім того, така тканина ідеально підходить для профілактики тьмяніння браслетів зі срібла. Тобто щоразу, коли знімаєте браслет, спочатку протріть його тканиною для срібла, а вже потім кладіть до чохла. Проте зауважте, що від подряпин та пошкоджень ця тканина точно не врятує.

Очищення браслетів зі срібла содою

Візьміть посудину та застеліть її дно фольгою. Насипте дві столові ложки соди, покладіть на неї прикраси, а потім засипте ще двома ложками соди. Потім залите це все гарячою водою. Має відбутися реакція. За 5-10 хв дістаньте прикраси та ретельно промийте їх водою. Висушіть прикраси на рушнику та протріть тканиною для срібла.

Важливо! Не використовуйте у цьому випадку соду як абразив, тобто не треба нею терти прикраси. Адже ви їх можете так пошкодити.

Очищення браслета зі срібла зубною пастою

Нанесіть невелику кількість зубної пасти на браслет. Почистьте брудні місця м’якою зубною щіткою. Промийте водою та просушіть серветками.

Як носити браслети зі срібла, щоб вони не темніли

Будь-яке срібло темніє, і браслети не виняток. Проте, дотримуючись низки простих правил, можна зробити так, щоб прикраси темніли значно повільніше.

Для того, щоб браслети зі срібла не темніли якомога довше, постарайтеся мінімізувати їх контакт з лаком для волосся, хлором, косметичними засобами, солоним повітрям, сіркою та парфумами.

Окрім того, правильно зберігайте браслети зі срібла – якомога далі від сонячного світла та тепла, у спеціальній ювелірній коробочці або мішку.