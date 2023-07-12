Багато хто придбав прикраси зі срібла, зокрема браслети. З плином часу, поганою профілактикою прикраси можуть темніти. Не поспішайте панікувати, бо їх можна очистити вдома самостійно, не використовуючи жодні спеціальні засоби.
Як чистити браслети милом
- Візьміть мийний засіб для чищення з нейтральним рівнем pH.
- У невелику ємність налийте трохи теплої води, мийний засіб, та покладіть у цю суміш прикрасу на 10 хв.
- Потім варто взяти зубну щітку з м’яким ворсом та почистити нею браслет зі срібла.
- Промийте прикрасу, протріть акуратно серветкою та висушіть на рушнику.
Варто зауважити, що цей метод не можна використовувати для виробів з культивованими прісноводними перлами.
Тканина для полірування браслетів зі срібла
Існує спеціальна тканина для полірування срібла. Саме її можна придбати для ваших браслетів. Вартість такої багаторазової серветки – близько 200 грн.
Окрім того, така тканина ідеально підходить для профілактики тьмяніння браслетів зі срібла. Тобто щоразу, коли знімаєте браслет, спочатку протріть його тканиною для срібла, а вже потім кладіть до чохла. Проте зауважте, що від подряпин та пошкоджень ця тканина точно не врятує.
Очищення браслетів зі срібла содою
- Візьміть посудину та застеліть її дно фольгою.
- Насипте дві столові ложки соди, покладіть на неї прикраси, а потім засипте ще двома ложками соди.
- Потім залите це все гарячою водою. Має відбутися реакція.
- За 5-10 хв дістаньте прикраси та ретельно промийте їх водою.
- Висушіть прикраси на рушнику та протріть тканиною для срібла.
Важливо! Не використовуйте у цьому випадку соду як абразив, тобто не треба нею терти прикраси. Адже ви їх можете так пошкодити.
Очищення браслета зі срібла зубною пастою
- Нанесіть невелику кількість зубної пасти на браслет.
- Почистьте брудні місця м’якою зубною щіткою.
- Промийте водою та просушіть серветками.
Як носити браслети зі срібла, щоб вони не темніли
Будь-яке срібло темніє, і браслети не виняток. Проте, дотримуючись низки простих правил, можна зробити так, щоб прикраси темніли значно повільніше.
Для того, щоб браслети зі срібла не темніли якомога довше, постарайтеся мінімізувати їх контакт з лаком для волосся, хлором, косметичними засобами, солоним повітрям, сіркою та парфумами.
Окрім того, правильно зберігайте браслети зі срібла – якомога далі від сонячного світла та тепла, у спеціальній ювелірній коробочці або мішку.