Многие приобрели украшения из серебра, в том числе браслеты. С течением времени, из-за плохой профилактики украшения могут темнеть. Не спешите паниковать, потому что их можно очистить дома самостоятельно, не используя никаких специальных средств.

Как чистить браслеты из серебра мылом

Возьмите моющее чистящее средство с нейтральным уровнем pH. В небольшую емкость налейте немного теплой воды, моющее средство, и уложите в эту смесь украшение на 10 минут. Затем следует взять зубную щетку с мягким ворсом и почистить ею браслет из серебра. Промойте украшение, протрите аккуратно салфеткой и высушите на полотенце.

Следует заметить, что этот метод нельзя использовать для изделий с культивированным пресноводным жемчугом.

Ткань для полировки браслетов из серебра

Существует специальная ткань для полировки серебра. Именно ее можно приобрести для ваших браслетов из серебра. Стоимость такой многоразовой салфетки — около 200 грн.

Кроме того, такая ткань идеально подходит для профилактики браслетов из серебра, чтобы те как можно дольше не тускнели. То есть каждый раз, когда снимаете браслет, сначала протрите его тканью для серебра, а уже потом кладите в чехол. Однако заметьте, что от царапин и повреждений эта ткань точно не спасет.

Очистка браслетов из серебра содой

Возьмите посудину и застелите ее дно фольгой. Насыпьте две столовые ложки соды, положите на нее украшения, а затем засыпьте еще двумя ложками соды. Затем залейте все это горячей водой. Должна пойти реакция. Через 5-10 минут достаньте украшения и тщательно промойте их водой. Высушите украшения на полотенце и протрите тканью для серебра.

Важно! Не используйте в этом случае соду в качестве абразива, то есть не надо ею тереть украшения. Вы ведь их можете так повредить.

Очистка браслета из серебра зубной пастой

Нанесите небольшое количество зубной пасты на браслет из серебра. Очистите грязные места мягкой зубной щеткой. Промойте водой и просушите салфетками.

Как носить браслеты из серебра, чтобы они не темнели

Любое серебро темнеет, и браслеты не исключение. Однако, придерживаясь ряда простых правил, можно сделать так, чтобы украшения темнели гораздо медленнее.

Для того чтобы браслеты из серебра не темнели как можно дольше, постарайтесь минимизировать их контакт с лаком для волос, хлором, косметическими средствами, соленым воздухом, серой и парфюмерией.

Кроме того, правильно храните браслеты из серебра — как можно дальше от солнечного света и тепла, в специальной ювелирной коробочке или мешке.