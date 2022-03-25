Окуляри – це не лише комфортний спосіб скорегувати зір, а й стильне доповнення до образу. Багато модниць використовують окуляри як головний аксесуар, акцентуючи на них особливу увагу!

На вибір оправи впливає безліч чинників – обличчя, колір шкіри, волосся та очей.

Аби окуляри підкреслили переваги та особливості вашого обличчя, необхідно обрати їх правильну форму. Про те, як це зробити, дізнавалися Факти ICTV.

Оправа за формою обличчя

Наше обличчя, як і фігура, має свій особливий тип та форму. Його форма впливає на багато чинників – починаючи від вибору окулярів, закінчуючи зачіскою!

Аби окуляри підкреслили переваги та доповнили образ, необхідно відштовхуватися від особливостей обличчя.

Овальна форма

Лице такої форми вважається ідеальним завдяки пропорційно-збалансованим рисам. Йому притаманний неширокий лоб та підборіддя, розкритий погляд та виражена лінія вилиць.

Завдяки ідеальним пропорціям людям з овальною формою підходять майже усі типи окулярів: круглі, квадратні, вузькі.

Краще уникати великих, масивних оправ. Вони додадуть брутальності та вб’ють чарівність обличчя.

Кругла форма

Такій формі притаманні пухкенькі щічки, широкий лоб та невиразне підборіддя. Аби не акцентувати увагу на круглості лиця, обирайте прямокутні оправи.

Вам також підійдуть окуляри за формою “кошаче око”, капельки чи трапецієподібні.

Варто уникати великих оправ, вони закриють більшу частину обличчя та закцентують увагу на його круглості.

Квадратна форма

Для цієї форми характерні широкий лоб, гострі вилиці і підборіддя.

Власникам такої форми ідеально підійдуть оправи, які пом’якшуватимуть риси – овальні, круглі чи “кошаче око”.

Можна також погратися з геометричними формами. Оправа у вигляді п’ятикутника вам теж пасуватиме!

Люди з такою формою можуть звернути увагу на оверсайз-моделі! Масивні окуляри будуть вам до лиця!

Від квадратних та прямокутних форм краще відмовитись.

Трикутна форма

Людям з таким типом притаманні гостре підборіддя та ледве розширений лоб.

У виборі оправ зверніть увагу на моделі з розширеним верхом. Низ оправи має бути меншим! Вам також підійдуть оправи, які розширятимуть зону очей, тобто з витягнутими вгору кутами, наприклад “кошаче око”.

Можна спробувати й оверсайз-моделі. Краще обирайте круглі.

Від квадратних оправ слід утриматись, вони можуть вас старити.

Видовжена форма

Така форма обличчя відрізняється видовженим носом та вузькою лінією вилиць.

Вам ідеально підійдуть незвичайні геометричні оправи – п’ятикутна, кругла, “кошаче око”.

Слід уникати прямих та вузьких оправ!

Ромбоподібна форма

У людей з такою формою зона вилиць – найширша. Підборіддя гостре, лоб широкий. Аби скорегувати та додати пропорційності, обирайте оправи, які більш масивні донизу. Вони вирівняють лінію вилиць.

Вам пасуватимуть моделі оверсайз та крапельки. Оверсайз-оправи мають бути більш видовжені. Не рекомендуємо обирати круглі варіанти, вони можуть ще більше розширити зону вилиць.

Серцеподібна форма

Широкий лоб, гостре підборіддя та високі вилиці – ось, що характерне для власників такого типу обличчя.

Обирайте ті, що підкреслять нижню частину та приберуть акцент з верхньої.

Вам підійдуть круглі, овальні, крапельки та оправи “кошаче око”.

Як підібрати оправу за кольором очей

Аби окуляри ідеально вам пасували, звертайте увагу не лише на форму обличчя, а й на колір очей.

Зараз кожен може знайти варіант, який пасуватиме і під колір очей, і під колір одягу, і навіть під зачіску.

Зелені очі . Вам підійдуть оправи зеленого, оранжевого та темно-червоного кольорів. Вони закцентують увагу на очах та доповнять образ.

. Вам підійдуть оправи зеленого, оранжевого та темно-червоного кольорів. Вони закцентують увагу на очах та доповнять образ. Карі очі . Вам пощастило, адже карооким пасує велика кількість кольорів. Особливу увагу варто звернути на яскраві оправи – фіолетові, сливові, сині, золоті тощо. Вам можна не боятися експериментувати. Краще не купувати пастельні оправи. Вони виглядатимуть занадто нудно.

. Вам пощастило, адже карооким пасує велика кількість кольорів. Особливу увагу варто звернути на яскраві оправи – фіолетові, сливові, сині, золоті тощо. Вам можна не боятися експериментувати. Краще не купувати пастельні оправи. Вони виглядатимуть занадто нудно. Сині очі . Вам варто звернути увагу та оправи синіх, золотих та срібних кольорів. Ніжні відтінки зеленого та мідного вам теж будуть до лиця. Не варто купувати оправу ідентичну до кольору очей, це може викликати конфлікт кольорів.

. Вам варто звернути увагу та оправи синіх, золотих та срібних кольорів. Ніжні відтінки зеленого та мідного вам теж будуть до лиця. Не варто купувати оправу ідентичну до кольору очей, це може викликати конфлікт кольорів. Сірі очі. Вам підійдуть оправи коричневого, сталевого та темно-синього кольорів.

Проте не варто забувати й про свій колірний тип, точніше колір шкіри. Від цього вибір оправи може змінитись.

Як вибрати оправу за кольором шкіри

Оправа має підкреслювати ваші природні кольори. Очі, шкіра, волосся – все це впливає на зовнішній вигляд в окулярах.

Загалом виділяють світлий та теплий типи шкіри. До світлого, або як його ще називають холодного, належать рожевий та блакитний тон шкіри. Його власникам підійдуть приглушені тони. Сірі та срібні оправи виглядатимуть виграшно.

Людям з теплою шкірою краще зупинитися на жовтих та золотистих кольорах. Також можна обрати коричневі, яскраві та металеві оправи.

Як вибрати оправу за кольором волосся

Якщо хочете, щоб окуляри дійсно вам пасували, обов’язково зважайте на колір волосся. Колір оправи не повинен збігатися з ним.

Блондинкам варто звертати увагу на блакитні, світло-коричневі, рожеві кольори та їх відтінки. Уникайте чорних та білих оправ.

Брюнеткам пасуватимуть яскраві кольори червоного, синього, зеленого. Можете звернути увагу на кислотні відтінки!

Рудим дівчатам підійдуть зелені, бордові та теракотові оправи. Варто уникати холодних відтінків!

Шатенкам варто обирати червоні, золотисті та медові відтінки. Уникайте коричневих кольорів, які будуть в тон із волоссям!

Дуже важливо не обирати оправу за кожним критерієм окремо! Саме поєднання кольору шкіри, очей та волосся допоможуть знайти гідний варіант!

Розрізняють чотири колірних типи людей:

Зима. Це холодні кольори. Шкіра бліда чи ледве смугла. Волосся – чорне, каштанове або попелясте. Очі карі, зелені, сині чи чорні. Зимовим дівчатам підійдуть сині, чорні, сріблясті та червоні оправи. Краще уникати помаранчевого кольору!

Весна. Теплий, жовтуватий колір шкіри, зелені чи сині очі та світло-попелясте волосся. Таким жінкам пасуватимуть кофейні, медові, золотисті та пастельні оправи.

Літо. Натуральний холодний колір. Світла шкіра та волосся, очі блакитні – ось характеристики жінок літа. Оправи пастельних та насичено сірих кольорів будуть вам личити! Краще утриматись від золотистих кольорів.

Осінь. Теплий тип. Шкіра наближена до персикового відтінку. Волосся руде чи світло-каштанове. Очі темні. Осінньому типу пасуватимуть коричневі, руді та пастельні оправи.

Головне під час купівлі оправ обирати ті, які подобаються саме вам! Врахувавши усі нюанси – форму обличчя, колір очей, шкіри та волосся – можна знайти ідеальний варіант!