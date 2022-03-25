Очки — это не только комфортный способ скорректировать зрение, но и стильное дополнение к образу. Многие модницы используют очки как главный аксессуар, акцентируя на них особое внимание!

На выбор оправы влияет множество факторов — лицо, кожа, волосы и глаза.

Чтобы очки подчеркнули преимущества и особенности лица, необходимо выбрать их правильную форму. О том, как это сделать, узнавали Факты ICTV.

Оправа по форме лица

Наше лицо, как и фигура, имеет свой особый тип и форму. Его форма влияет на многие факторы — начиная от выбора очков, заканчивая прической!

Чтобы очки подчеркнули достоинства и дополнили образ, необходимо отталкиваться от особенностей лица.

Овальная форма

Лицо такой формы считается идеальным благодаря пропорционально-сбалансированным чертам. Ему присущий неширокий лоб и подбородок, раскрытый взгляд и выраженная линия скул.

Благодаря идеальным пропорциям людям с овальной формой подходят почти все типы очков: круглые, квадратные, узкие.

Лучше избегать больших, массивных оправ. Они добавят грубости и скроют очарование лица.

Круглая форма

Ему присущи пухленькие щечки, широкий лоб и невыразительный подбородок. Чтобы не акцентировать внимание на круглости лица, выбирайте прямоугольные оправы.

Вам также подойдут очки по форме “кошачий глаз”, капельки или трапециевидные.

Стоит избегать крупных оправ, они закроют большую часть лица и акцентируют на его круглости.

Квадратная форма

Для этой формы характерны острые скулы и подбородок, широкий лоб.

Обладателям такой формы идеально подойдут оправы, которые будут смягчать черты — овальные, круглые или “кошачий глаз”.

Можно также поиграть с геометрическими формами. Оправа в виде пятиугольника вам тоже подойдет!

Люди с такой формой могут обратить внимание на оверсайз-модели! Массивные очки будут вам к лицу!

От квадратных и прямоугольных форм лучше отказаться.

Треугольная форма

Людям с таким типом лица характерны острый подбородок и еле расширенный лоб.

При выборе оправ обратите внимание на модели с расширенным верхом. Низ оправы должен быть меньше! Вам также подойдут оправы, которые будут расширять зону глаз, то есть с вытянутыми вверх углами, например “кошачий глаз”.

Можно попробовать и оверсайз-модели. Лучше выбирайте круглые.

От квадратных оправ следует воздержаться, они могут вас старить.

Удлиненная форма

Такая форма лица отличается удлиненным носом и узкой линией скул.

Вам идеально подойдут необычные геометрические оправы — пятиугольник, круглая, “кошачий глаз”.

Следует избегать прямых и узких оправ!

Ромбовидная форма

У людей с такой формой зона скул самая широкая. Подбородок острый, лоб широкий. Чтобы скорректировать и добавить пропорциональности, выбирайте оправы, которые массивнее книзу. Они выровняют линию скул.

Вам подойдут модели оверсайз и капельки. Оверсайз-оправы должны быть более удлиненные. Не рекомендуем выбирать круглые варианты, они могут еще больше расширить зону скул.

Сердцевидная форма

Широкий лоб, острый подбородок и высокие скулы — вот, что характерно для обладателей такого типа лица.

Выбирайте те, которые подчеркнут нижнюю часть и уберут акцент с верхней.

Вам подойдут круглые, овальные, капельки и оправы “кошачий глаз”.

Как подобрать оправу по цвету глаз

Чтобы очки идеально вам подходили, обращайте внимание не только на форму лица, но и на цвет глаз.

Сейчас каждый может найти вариант, который подойдет и под цвет глаз, и под цвет одежды, и даже под прическу.

Зеленые глаза . Вам подойдут оправы зеленого, оранжевого и темно-красного цветов. Они будут акцентировать внимание на глазах и дополнят образ.

. Вам подойдут оправы зеленого, оранжевого и темно-красного цветов. Они будут акцентировать внимание на глазах и дополнят образ. Карие глаза . Вам повезло, ведь кареглазым подходит большинство цветов. Особое внимание стоит обратить на яркие оправы — фиолетовые, сливовые, синие, золотые. Вам можно не бояться экспериментировать. Лучше не покупать пастельные оправы. Они будут выглядеть слишком скучно.

. Вам повезло, ведь кареглазым подходит большинство цветов. Особое внимание стоит обратить на яркие оправы — фиолетовые, сливовые, синие, золотые. Вам можно не бояться экспериментировать. Лучше не покупать пастельные оправы. Они будут выглядеть слишком скучно. Синие глаза . Вам стоит обратить внимание на оправы синих, золотых и серебряных цветов. Нежные оттенки зеленого и медного вам тоже будут к лицу. Не стоит покупать оправу идентичную цвету глаз, это может вызвать конфликт цветов.

. Вам стоит обратить внимание на оправы синих, золотых и серебряных цветов. Нежные оттенки зеленого и медного вам тоже будут к лицу. Не стоит покупать оправу идентичную цвету глаз, это может вызвать конфликт цветов. Серые глаза. Вам подойдут оправы коричневого, стального и темно-синего цветов.

Однако не стоит забывать и о своем цветотипе, то есть цвете кожи. От этого выбор оправы может измениться.

Как выбрать оправу по цвету кожи

Оправа должна подчеркивать ваши естественные цвета. Глаза, кожа, волосы — все это влияет на внешний вид в очках.

В общем, выделяют светлый и теплый типы кожи. К светлому, или как его еще называют холодному, относятся розовый и голубой тон. Обладателям такой кожи подойдут приглушенные цвета. Серые и серебряные оправы тоже будут смотреться выигрышно.

Людям с теплой кожей лучше выбирать желтые и золотистые цвета. Также можно выбрать коричневые, яркие и металлические оправы.

Как выбрать оправу по цвету волос

Если хотите, чтобы очки действительно вам подходили, обязательно учитывайте цвет волос. Цвет оправы не должен совпадать с ним.

Блондинкам стоит обращать внимание на голубые, светло-коричневые, розовые цвета и их оттенки. Избегайте черных и белых оправ.

Брюнеткам подойдут яркие оттенки красного, синего, зеленого. Можете обратить внимание на кислотные цвета!

Рыжим девушкам подойдут зеленые, бордовые и терракотовые оправы. Стоит избегать холодных оттенков!

Шатенкам стоит остановить выбор на красных, золотистых и медовых оттенках. Избегайте коричневого цвета, который будет в тон с волосами!

Очень важно не выбирать оправу по каждому критерию отдельно! Именно сочетание цвета кожи, глаз и волос поможет найти достойный вариант!

Различают четыре цветотипа людей:

Зима. Это холодные цвета. Кожа бледная или еле смуглая. Волосы — черные, каштановые или пепельные. Глаза карие, зеленые, синие или черные. Зимним девушкам подойдут синие, черные, серебристые и красные оправы. Лучше избегать оранжевого цвета!

Весна. Теплый, желтоватый цвет кожи, зеленые, синие глаза и светло-пепельные волосы. Таким женщинам подойдут кофейные, медовые, золотистые и пастельные оправы.

Лето. Натуральный холодный цвет. Кожа и волосы светлые, глаза голубые — вот характеристики женщин лета. Оправы пастельных и серых цветов будут вам к лицу! Лучше воздержаться от золотистых цветов.

Осень. Теплый тип. Кожа приближена к персиковому оттенку. Волосы рыжие или светло-каштановые. Глаза темные. Осеннему типу подойдут коричневые, рыжие и пастельные оправы.

Главное при покупке оправ выбирать то, что нравится именно вам! Учтя все нюансы — форму лица, цвет глаз, кожи и волос — можно найти идеальный вариант!